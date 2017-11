Klart för Naturum Sonfjället i Hede

Nu flyttar Sonfjället och Nationalparken närmare Hede. I vår startar bygget av ett nytt naturum med fokus på Sonfjället.

Bygget dockas ihop med de befintliga byggnaderna vid turistbyrån och bland annat blir det 150 kvadratmeter yta till utställningar. Dessutom lokaler för personal och turistbyråverksamhet. Totalt kommer kostnaden hamna på runt 6,5 miljoner kronor.

– Styrelsen i Hede företagargrupp har gett klartecken och spaden sätts i jorden så fort det går under våren, säger Olivia Söderlund som har varit projektledare under den förstudie som gjorts.

– Tanken är vi ska göra något så att det händer något i byn, att folk stannar till och att vi drar nytta av Sonfjället som besökspunkt, säger hon.

Enligt den förstudie som gjorts finns det stora förutsättningar att dra nytta av Sonfjället och dess nationalpark. En unik pärla mitt i Härjedalen. Länets enda nationalpark och en av landets första. Runt 18 000 personer besöker årligen nationalparken. Men den siffran borde och kan bli större.

– Många turister som passerar kommer in och frågar om vi har en nationalpark och var den ligger, för det har de hört någonstans, säger Olivia Söderlund.

Byggnaden där turistbyrån och företagargruppens kansli ligger mitt i Hede är ett naturligt stopp längs riksväg 84. Nu blir det även ett riktigt centrum för Sonfjället. Och närmaste granne är Hembygdsgården som också ska vävas ihop med satsningen.

– Vi ska stå för naturen, kulturen hittar vi egentligen redan på hembygdsgården, säger Olivia Söderlund.

– Ambitionen är att man ska möta varje årstid eller åtminstone sommar och vinter, så att det händer något så man kan komma tillbaks och mötas av något nytt.

– Känslan ska vara att vi har lyft ner nationalparken till byn och väva in naturen och kulturen, flora och fauna. Även samerna kommer att finnas med i en del.

Planen är att byggnaden ska inrymma en fast utställning och en som byts ut varje år.

– Vi ska försöka väva ihop områdena nere vid golfen och campingen. I naturum-tänket ska det även finnas en del utomhusaktiviteter och utomhusutställningar. Det kan vara en vandringsstig för barn, att följa björnspår eller att visa ett björnide, säger Olivia Söderlund.

Eftersom Sonfjället är en nationalpark får man inte ta sig fram hur som helst där.

Vintertid kan man knappt ta sig in i parken om man inte har skidor via leden vid Nysäterns fjällgård. Likaså är bilvägen från Hedeviken stängd under vintrarna.

– Vi hoppas kunna ordna så att exempelvis rörelsehindrade kan uppleva fjället och nationalparken som den är på plats. Där har vi påbörjat en diskussion med länsstyrelsen och Naturvårdsverket, säger Olivia Söderlund.