Hallå där varför har ni startat Plus?

Nu har det dykt upp Plus-ikoner på ganska mycket innehåll på sajten. Varför?

- Klickar du på Plus så når du vår unika journalistik som vi erbjuder dig som kund. Vi har bevakning hos oss dygnet runt och vill ge dig de bästa nyheterna på snabbast sätt. Vi vill nå dig där du är därför hittar du nu även Plus i mobilen, glöm bara inte att uppdatera appen. Plus ersätter vår tidigare tjänst Premium och en större del av vårt innehåll kommer nu att ingå. Vi höjer värdet på tjänsten för dem som betalar och för att kunna fortsätta att göra den lokala journalistik som vi brinner för, säger Karin Wallström, deskchef för Jämtland och Härjedalen

Vad betyder det för läsaren?

- Om du prenumerar på vår papperstidning eller har en digital prenumeration så har du redan tillgång till allt vårt material i alla kanaler. Om du inte har det så behöver du bli kund hos oss för att ta del av Plus.

Varför gör ni det här nu?

- Vi har alltid erbjudit en prenumeration för att ta del av vår journalistik så upplägget är inget nytt. Nu har vi möjlighet att tekniskt lösa det bra på webben med. Vi kommer att ha snabba nyhetsuppdateringar på vår sajt och i appen, men för dig som vill veta mer, ta del av det som händer på din ort, härliga reportage, granskningar, våra unika röster hos våra krönikörer, du som vill bli road och informerad - det är för dig som vi har skapat Plus.

Vad får man om man skaffar Plus?

– Du tar del av vår unika lokala journalistik varje dag - när du vill. Vi har våra nyhetssajter, appen och erbjuder också ett veckobrev där de bästa nyheterna levereras direkt i din mejlbox. Det finns flera olika nyhetspaket att välja på för dig som blir kund.

