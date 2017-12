Fackeltåg för unga människor på flykt i Hede

I fackeltåget kommer det att gå asylsökande ungdomar från både Hede och Sveg. Vissa har redan fått fått uppehållstillstånd och andra väntar fortfarande på besked.

– Bland annat kommer det två bröder där den ena brodern har bott i Hede och den andra bor i Sveg. Ena har fått avslag och den andra har fått uppehållstillstånd. De vill gärna berätta sin historia, säger Jeanette Hansen.

Under kvällen kommer det också att hållas tal av politiker knutna till Härjedalen. Bland annat närvarar Svegs kommunalråd Anders Häggkvist, riksdagsmannen Per Åsling (C) och Helena Bredesen som är chef för avdelningen för ensamkommande vid Härjedalens kommun.

Bakom initiativet med fackeltågen står den ideella organisationen "Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa" som uppmanar folk att arrangera egna tåg runt om i landet. Jeanette Hansen, som jobbar med ensamkommande ungdomar i Hede och bor själv i Hedeviken, är med och arrangerar fackeltåget i Hede.

–Jag frågade mina kollegor om vi skulle ha ett fackeltåg i Hede för att visa vår solidaritet och vi bestämde oss för att göra det, säger hon.