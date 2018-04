E 45 söder om Sveg stängs – brounderhåll ger stora omvägar

Under perioden 7 maj till 10 juni kommer det att bli stora omvägar för många som ska åka till Sveg och tänkt sig göra detta via E45 söderifrån. När bron över Inlandsbanan mellan Bäckedal och Byvallen stängs för trafik så finns det en rekommenderad omledningssträcka via Los och Kårböle.

Omledningen är 148 kilometer, enligt Trafikverkets egen information. De uppmanar trafikanter att räkna med en längre restid på grund av detta.

– Vi måste hitta en lösning för räddningstjänsten och det finns en del småvägar att ta som jag hoppas att även de närboende ska kunna använda. Trafikverkets projekledare skulle kolla upp dessa alternativ, berättar gatuingenjör Erik Bäckström, Härjedalens kommun.