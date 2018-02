Föreningsliv. SPF Seniorerna Brunflobygden

Vid januari månadsmöte samlades medlemmarna i Sockenstugan i Ångsta, där det på programmet stod allsång. Och vilken bra allsång det blev. Under ledning av Sara Holmlund och Astrid Domino inspirerades vi att sjunga av hjärtans lust. Programmet började med att Sara och Astrid kom in i lokalen medan de sjungande delade ut sånghäften till alla. Sara och Astrid berättade lite om sig själva och att de båda arbetade inom kyrkan i Brunflo med omnejd. Efter en kort introduktion av sånghäftena sjöng vi tillsammans och Sara och Astrid spelade saxofon och piano. Många kända sånger, bland annat ”Sjung och le”, ”Var nöjd med allt vad livet ger” från Djungelboken, ”Swing it, magistern” som Alice Babs sjöng på fyrtiotalet, givetvis ”Pensionärsvisan” som Thore Skogman skrivit, ”Sista visan” som Carl Anton skrivit och som önskesång sjöng vi ”Love me tender”. Dessa var bara ett axplock av alla sånger vi sjöng. Programmet fortsatte med att Sara och Astrid spelade och sjöng tillsammans några vackra och stämningsfulla sånger, bland annat ”Mor”.

Efter all sång smakade det gott med smörgås och kaka som Ingvor Sahlin och Astrid Fryklund serverade.

Carl-Eric Ericsson berättade om Friteatern som spelar en pjäs av Fritiof Nilsson Piraten på ordenshuset i Brunflo den 31 januari.

Sedan Stellan Hansson och Håkan Bylsäter förrättat dragning av lotteriet var den roliga träffen över för denna gång och vi pulsade ut i snön och skrapade bilrutorna och sopade för en säker hemfärd.

Eva Söderström