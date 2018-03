Föreningsliv: ROP, Osteoporosföreningen

På alla hjärtans dag, onsdagen den 14 februari, hade föreningen sitt årsmöte i mötesplats ”Prästgatan 58”. Ordförande Kristina Andersson uttryckte sin glädje över att så många hade hörsammat kallelsen i sin välkomsthälsning och öppnade därefter mötet. Till mötesordförande valdes Per Söderberg, som proffsigt klubbade igenom förhandlingarna. Han lyckades även att få årsmötet att utse en valberedare, vilket ingen lyckats med tidigare.

Samtliga i styrelsen ville fortsätta sitt arbete för föreningen och fick årsmötets förtroende att göra det.

Efter avslutade förhandlingar klev Per in i en annan roll, nämligen underhållarens. Per citerade ett antal ”klipp” från sitt tidigare liv, då han bland annat medverkat i radioprogram. Det lockade till månget skratt. Han avslutade med att läsa två betraktelser av sin nu avlidne vän Nicke Sjödin. Per avtackades med en ”liten blomma” i ett kuvert.

Fysioterapeuten Kristina Hammarfalk hälsades välkommen för att prata kring begreppet ”Stark och stadig”. Hon fick åhörarna att förstå fötternas betydelse för att känna sig trygg och i balans i vardagens rörelsemönster och i träningssammanhang. Betydelsen av att träna styrka och balans, för att undvika fall tryckte hon på och visade på enkla övningar, som är lämpliga att göra hemma dagligen. Deltagarna fick med sig ett program som vägledning.

Deltagarna bjöds på kaffe/te och semla, och tid för att prata med varandra och utbyta erfarenheter.

Ordförande tackade för en givande eftermiddag och hoppades på återseende vid nästa aktivitet, som annonseras både via mejl och i tidningarna.

Styrelsens ledamöter är: Kristina Andersson, ordförande, Anne-Marie Jaarnek, Iréne Bergström, Marianne Ottosson, Anna Mårtensson, Kerstin Göransson och Ulla Holmetun.

Kristina Andersson