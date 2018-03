Föreningsliv: Rödökören

Rödökören har hållit årsmöte i Krokoms kyrka, varvid styrelsen presenterade verksamhetsberättelsen för 2017, vilken beskrev ett omväxlande år för kören.

Under våren medverkade Rödökören på två gudstjänster samt vid Seniorernas dag i Krokoms kyrka där det bjöds på fiolmusik med Christine Månsson och Ulla Britta Johansson under lunchen. Under en vecka i maj gjorde kören en fantastisk resa till forna Östtyskland där tre kyrkokonserter gavs i Treben, Zschernitsch och Martinskyrkan i Meuselwitz.Repertoaren var mycket blandad med sånger, bland annat på norska och tyska samt flertalet sånger av W Peterson-Berger. Kören bjöd till musikkafé i Krokoms kyrka 30 maj med samma blandade program samt berättelse om resan och bildvisning.

Höstterminens stora händelse var Rödöns kyrkas 90-årsjubileum.Stefan Vidmark ackompanjerade kören och spelade som postludium av Peterson-Berger. Jubileet avslutades med en rundvisning i kyrkan.

Kören medverkade som vanligt på minnesgudstjänsten i Krokoms kyrka och adventsgudstjänsten i Rödöns kyrka.

Lördagen 9 december gav kören ”I juletid” i Rödöns kyrka. Medverkande var solisten Brent Johnson samt Bengt Eric Norlén på fiol och Stephanie Wendt piano. Elisabeth Claesson-Trång, dirigent. Köråret avslutades med traditionell julotta i Rödöns kyrka.

Vid de brukliga mötesförhandlingarna utsågs till styrelse Gunilla Lööv ordförande med Lars-Åke Johansson som vice ordförande, sekreterare Lena Jönsson och kassör Christine Månsson, Anna Johansson ledamot. Körledare och dirigent är Elisabeth Claesson-Trång.

Lena Jönsson