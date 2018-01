Föreningsliv: PRO Oden

PRO Oden höll trivselmöte på restaurang Spiltan den 23 januari 2018.

Efter en kylig morgon så kom ändå 42 personer som trotsade kyla och blåst på årets första trivselmöte i PRO Oden. Efter att ordförande Jonny Jernström hälsat välkommen så gavs lite information om följande aktiviteter. Seniormässa i dagarna två som är på OSD den 26-27 januari. Oden anordnar även pubafton den 2 februari, anmälan göres som vanligt. I dag gick anmälan ut på prova på curling. PRO Oden har nu tillgång varje onsdag 11-14 på boulebanorna i nya boulehallen i gamla LT:s lokaler. Hallen invigdes i årsskiftet och har 13 banor. Prova-på-gång kommer att anordnas.

Efter detta bjöds alla att ta för sig av den goda fisksoppan som serverades för dagen. Under måltiden spelade Lennart Borgebo. Vi fick höra gamla fina låtar såsom Silvermåne över bergen, O sole mio, From a jack to a king, och många fler.

Dagens gästföreläsare var Sonja Pedersen från Civilförsvaret. Krishantering var dagens ämne. Hur klarar vi oss och vad behöver vi ha hemma om kris uppstår?

Vi bör klara oss 72 timmar och helst en vecka. Vad kan vi då behöva? Sonja menade att vi ska ha vatten, värme samt mat i första hand. Vi fick se bra saker att ha. En radio som laddar batteriet med en vev, även mobilen kan laddas genom radion. Bra att ha är ledlampor, vattendunkar, filtar i fönster för att behålla värme. En stor plastpåse i toaletten, då vi kanske inte har vatten att spola med. Ska då vara lätt att ta bort och byta ut. Naturligtvis även en brandfilt. En liter T-sprit är allt du får ha inomhus i ditt hem. Mycket bra och nyttig information av Sonja som vi kanske inte själva tänker på.

Nu fortsatte Lennart att ta oss med i musikens underbara värld. Han avslutade med Sista dansen, Säg inte nej säg kanske, kanske.

Lotteriflickorna drog många fina vinster. Ordförande tackade alla som kom till mötet och hälsade välkommen till nästa möte som är årsmöte. Samarbete med ABF.

Katrin Wallin