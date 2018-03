Föreningsliv: PRO Näs-Hackås-Sunne

PRO-Näs-Hackås-Sunne genomförde ett medlemsmöte på Lyransgården den 7 mars med cirka 50 närvarande som trotsat det varande snöfallet!

Mötet inleddes med kaffe och en semla innan dagens huvudperson, den inbjudne, oförglömlige Per Söderberg, intog scenen!

Per berättade på sin ångermanländska dialekt en del ur Nicke Sjödins utgivna böcker. Hans framförande lockade till många goda skratt, Det blev inte sämre när Per också berättade ett antal historier om norrmän, militärer, präster och många fler! Alla kiknade av skratt (och förlängde våra liv!) Tack Per!

Efter en kort paus där att alla fick en chans att för en billig penning köpa en bok eller skiva av Nicke Sjödin, berättade vår resehandläggare Gunnar Johnsson om sommarens planerade resor. Sommarens långresa till västkusten är fullbokad, så en ny resa till Hälsingland presenterades. Mer information kommer senare.

Mötet avslutades med att föreningen gratulerade vår egen medaljör Eivor Lindgren, hon vann nyligen ett guld och ett silver på skidor vid Veteran-VM i USA!

Stig-Björn Sundell