Föreningsliv: Centerkvinnorna avd. J/H

I slutet av februari hade Centerkvinnorna i Jämtland/Härjedalens avdelning årsmöte. Under årsmötet valdes styrelsen för det nya verksamhetsåret med Berit Johansson i spetsen som ordförande. Centerkvinnornas nya jämställdhetspolitiska program behandlades och stort fokus låg också på kommande valrörelse! Under året firar Centerkvinnorna 85 år. Det kommer högtidlighållas i samband med förbundsstämman i Halland i juni. Under förbundsstämman kommer förbundets medlemmar att besluta om ett nytt jämställdhetspolitiskt program. Medlemmarna bär upp förbundet och därför är avdelningarnas och medlemmarnas åsikter otroligt värdefulla för oss, säger Sofia Jarl, förbundsordförande i Centerkvinnorna. Att jämställdhetsfrågor kommer att stå högt upp på den politiska agendan under valrörelsen råder det ingen tvekan om. Inte minst #metoo har visat på hur flickor och kvinnor diskrimineras och utsätts för sexuella trakasserier – just på grund av sitt kön. Vi ser även att flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa ökar, brott som främst drabbar kvinnor nedprioriteras, missnöjet med förlossningsvården är stor. Utrikesfödda kvinnor står fortfarande längst bort från arbetsmarknaden på grund av höga trösklar. Detta är ett underbetyg till den förda politiken och därför behöver Sverige ett nytt ledarskap! - Centerkvinnorna kommer att fortsätta att vara pådrivande i arbetet med att få till bestående förändringar som ökar flickors och kvinnors ekonomiska och individuella frihet och som främjar ett jämställt samhälle. Ju fler vi är, desto mer kan vi åstadkomma. Därför känns detta årsmöte extra viktigt. Det sker i en tid då kvinnors politiska engagemang kommer att kunna leda till ett stort historiskt avtryck, säger Berit Johansson, CK avdelning Jämtland/Härjedalen.

Årsmötet gästades också av Hanna Wagenius, riksdagskandidat för Centerpartiet i Jämtlands län.

- Jämställdheten är en fråga som kommer att genomsyra hela valrörelsen, säger hon. Den går igen i alla frågor, till och med när man pratar om regional klyvning. Vi vet exempelvis att väldigt många unga kvinnor vill flytta ut på landsbygden, men inte har möjlighet att göra det. Om vi politiker bara ser till att leverera möjligheter att arbeta och bo i hela landet så minskar vi inte bara klyftan mellan stad och land, utan skapar också förutsättningar för landsbygden att bli mer jämställd.

Berit Johansson