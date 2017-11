Fler yrkeskårer sätter ljus på sexuella trakasserier

Det var i höstas som #Metoo-kampanjen startades sedan skandalen kring den amerikanska filmproducenten Harvye Weinstein blev känd. En rad internationellt kända kvinnliga skådespelare tog bladet från munnen och beskrev övergrepp och sexuella kränkningar som filmproducenten ska ha utsatt dem för. Kvinnor världen över började i spåren av det att dela med sig av liknande erfarenheter inom sina yrkeskategorier eller arenor där man verkar.

Här i Sverige var skådespelerskorna först ut att samla sig under uppropet #tystnadtagning där de vittnar om övergrepp och trakasserier inom teater- och filmbranschen. Därefter har bransch efter bransch samlat egna upprop under olika hashtags i sociala medier, bland annat politiker, vårdpersonal, journalister och jurister. Under dessa hashtags samlar de samlar vittnesmål om sexuella kränkningar de upplevt i sitt yrke eller sitt område och kräver förändring.

Nyligen meddelade även Diskrimineringsombudsmannen, DO, att 40 företag och organisationer inom medie-, kultur- och juridikbranscherna nu ska granskas som ett led i höstens #metoo-kampanj. Bakgrunden är en enskild anmälan till DO gällande TV4:s ledning, som enligt anmälan ska ha undvikit att utreda misstankar och anklagelser om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Men DO väljer efter den senaste tidens upprop från olika branscher att inte bara titta på TV4 specifikt utan att titta närmare på fler företag och organisationer. Tillsynen är en utvidgning av den tillsyn som nyligen inleddes mot kommuner och landsting, meddelar DO. Den ska säkerställa att de granskade organisationerna har rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Lagen kring detta ändrades i januari 2017, den kräver nu att arbetsgivaren har rutiner och riktlinjer för att förhindra dessa.

- Vi tror att det är ett bättre sätt och att vi når fler genom att göra en bredare tillsyn mot flera företag och organisationer än att bara göra en riktad tillsyn mot ett enskilt företag, sa Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen till Ekot tidigare i veckan.

Fakta: Olika upprop har samlats in, eller är på väg att samlas in

Journalister: #deadline

Skådespelare och teater: #tystnadtagning

Opera- och konsertbranschen: #visjungerut

Musiker: #närmusikentystnar

Politiker: #imaktenskorridorer

Restaurangbranschen: #vikokaröver

Teknikbranschen: #teknisktfel

Jurister: #medvilkenrätt

Svenska hårdrocksscenen: #KillTheKing

Idrottsbranschen: #timeout

De som arbetar inom skolan: #ickegodkänt

Dansare: #tystdansa

Sångare: #visjungerut

Elever i skolan: #tystiklassen

Vården: #nustickerdettill

Vård och omsorg: #metoovoo

Bilskollärare: #stopplikt

Fackförbunden: #inteförhandlingsbart

Socialarbetare: #orosanmälan

Gymnasieelever: #rackupphanden

Transport: #banaväg

Florister: #taggarnautåt

Försäkring: #påvåravillkor

Akademiker: #akademetoo

Kyrkan: #vardeljus

Läkare: #utantystnadsplikt

It: #felfil

Fotografer: #exponerat