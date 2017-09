Färre elever tar sig in på gymnasiet i länet – Lärarnas Riksförbund: "Under all kritik"

Det skriver Lärarnas Riksförbund i ett pressmeddelande och hänvisar till siffror från Skolverket. Lärarnas Riksförbund är kritiska till utvecklingen och efterlyser stödinsatser tidigt i skolan.

– Det är under all kritik att utslagningen redan vid så tidig ålder får fortgå och till och med öka. Resultaten visar återigen behovet av att tydligt styra resurserna dit de bäst behövs. Det måste finnas möjlighet till stödinsatser tidigt i grundskolan. Om inte lärarna har möjlighet att sätta in stödet när det behövs så kommer det aldrig gå att vända utvecklingen, säger förbundets ordförande Åsa Fahlén i ett pressmeddelande.

Siffrorna från Skolverket ska också visa på en stor skillnad i elevernas resultat beroende på hur deras föräldrars bakgrund ser ut. Åsa Fahlén menar att man måste ge lärare bättre förutsättningar att bekämpa detta.

– Det är ett stort misslyckande att inte skolan bättre kan kompensera för elevernas bakgrund. De förslag till en mer likvärdig skola som Skolkommissionen har lagt, och som regeringen delvis ställt sig bakom, måste nu genomföras skyndsamt och i sin helhet. Lärarna måste ha rätt förutsättningar annars lyckas vi aldrig bekämpa effekterna av det sociala arvet.

