En kväll full av värme med Doug Seegers

Det är en intensiv turné som Doug Seegers och hans tremannaband befinner sig på tillsammans med barnrättsorganisationen Erikshjälpen. 28 spelningar på 30 dagar ska avverkas. Tre av dem sker i länet, där Klövsjö är första stoppet (de övriga är Hoting och Alsen).

– Det känns som att jag kommer åka på turné i Sverige varje år och sjunga julsånger så länge jag håller på, säger Doug Seegers.

Det får han gärna göra. Det är en väldigt stämningsfull kväll som han och bandet bjuder på. Doug Seegers, som själv levde som hemlös i Nashville i många år, är mån om att visa omtanke med dem som har det svårt och hur viktigt det är att känna kärlek, gemenskap och omtanke över julen – eftersom alla inte får uppleva den.

– Den här låten var jag osäker på om jag ville ta till skivbolaget eftersom den är så sorgsen, säger han om "Daddy's still around".

Låten handlar om hans egen uppväxt, där han inte fick uppleva julens kärlek och glädje i en hel familj eftersom hans pappa lämnade honom när han var barn. I "Let me ride with you Stacy" berättar han om vännen Stacy "Nashvilles egen Moder Teresa", som driver ett soppkök för hemlösa i Nashville.

Historien om Doug Seegers genombrott i Sverige via tv-programmet "Jills veranda" är välkänd vid det här laget, och han är noga med att uttrycka sin tacksamhet mot det svenska folket.

Han bjuder på magiska versioner av gospelklassikern "The angels rejoiced last night" av The Louvin' Brothers och "Go rest high on that mountain", Vince Gills hyllning till George Jones "troligen den bästa countrysångaren som har levt". Som sista låt sjunger han "Give it away" – hyllningen till att han själv har varit alkohol- och drogfri i fyra år.

Jag har svårt att tänka mig att någon gick oberörd från den knökfulla kyrkan i Klövsjö den här kvällen. Julen är snart här och få sprider julens budskap lika fint som Doug Seegers.

Recensionsfakta

Doug Seegers "Give it away christmas tour"

Klövsjö kyrka den 25 november