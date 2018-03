Doldisen från Offerdal skrällde under SM-femmilen – Emilsson i toppen bland landslagsåkarna: "Det bästa jag gjort"

25–årige Håkan Emilsson från Offerdal ställde upp på de längre distanserna under SM–veckan i Skellefteå. Han slutade som 13:e man under tremilen men under femmilen tog han ytterligare ett steg. Han kom från ingenstans och gjorde sitt livslopp efter att ha slutat sjua.

– Det är det bästa jag har gjort och det är jätteroligt. Det stärker självförtroendet, säger han.

Han föredrar de längre distanserna och stod bland annat över sprinten, vilket gav resultat.

– I efterhand tycker jag att det var ett bra beslut. Jag brukar vara bra på de längre distanserna, säger han.

Fem av de sex åkarna som Emilsson hade framför sig tillhör landslaget.

– Jag tyckte att jag öppnade bra och att jag sparade mig i backarna. Generellt var det mycket stakning och det var nog ingen nackdel, säger han.

Tanken var att han skulle åka Vasaloppet som gick tidigare i månaden men han valde istället att satsa på att träna.

- Jag har kommit igång sent även om det känts hyfsat. Det är de senaste veckorna som det har gått bra och börjat lossna. Jag valde att stå över Vasaloppet för en hårdare träningsperiod, säger han.

Här är alla lokala resultat för Jämtland/Härjedalen:

Damernas 3 mil i klassisk stil:

11. Frida Hallquist, Åsarna IK 1:37,51

21. Sara Hallquist, Åsarna IK 1:42,34

25. Lisa K Svensson, Åsarna IK 1:43,56

27. Stine Lise Truu, Järpens SK 1:45,44

29. Signe Rosenberg, Åsarna IK 1:48,59

30. Sofie Björklund, Trillevallens Sportklubb 1:53,53

33. Cajsa Martinsson, Östersunds SK 1:57,10

Herrarnas 5 mil i klassisk stil:

2. Jens Burman, Åsarna IK 2:17,57

7. Håkan Emilsson, Offerdals SK 2:21,35

15. Olof Jonsson, Trillevallens Sportklubb 2:24,32

21. Emil Persson, Östersunds SK 2:26,38

22. Emil Jönsson, AnnaEmil Sportklubb 2:26,40

30. Johan Persson, Trillevallens Sportklubb 2:28,58

32. Max Novak, Offerdals SK 2:29,03

35. Patrik Tallbom, Östersunds SK 2:29,30

45. Mattias Bångman, Offerdals SK 2:33,19

47. Simeon Deyanov, Trillevallens Sportklubb 2:33,40

55. Anders Roos, Östersunds SK 2:37,33

57. Jonatan Engdahl, Trillevallens Sportklubb 2:38,16

61. Edvard Sundman, Åsarna IK 2:38,27

65. Carl Rotvold, Åsarna IK 2:40,59

66. Hannes Stenström, Trillevallens Sportklubb 2:41,30

72. Arvid Jonsson, Duveds IF 2:48,56