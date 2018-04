Kommuninformation: Vattenläcka i Bräcke/Bensjö: vattnet är godkänt

Detta är ett test där Mittmedia publicerar kommuninformation från Bräcke kommun. Innehållet har inte producerats av journalister på Östersunds-Posten eller Länstidningen.

Uppdaterad: 2018-04-09 Vattnet är godkänt!

Kontrollen av kranvattnet visar att vattnet är tjänligt utan anmärkningar, det betyder att du kan använda vattnet som vanligt. Du behöver inte koka vattnet. Vi vill tacka för visat tålamod.

Kokrådet tas bort

Det kokråd som Bräcke kommun utfärdade för kranvattnet i Bräcke och Bensjö har tagits bort. Analysen visar att vattnet är tjänligt, vilket innebär att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Spola

Hjälp oss att omsätta vattnet i systemet genom att spola i dina kranar tills eventuella missfärgningar och luft är borta. Missfärgningarna är inte farliga, spola en stund så försvinner de.

Information på fler språk:

Now you can use the tap water as usual. You do not need to boil the water. The water samples are approved.

الآن يمكنك استخدام ماء الصنبور كالمعتاد. لا تحتاج لغلي الماء. تمت الموافقة على عينات المياه.

Hadda waxaad isticmaali kartaa biyaha tuubada sida caadiga ah. Uma baahnid inaad karkariso biyaha. Shaybaarada biyaha ayaa la ansixiyey.

حالا شما می توانید از آب شیر معمولی استفاده کنید. شما لازم نیست آب جوش بیاورید. نمونه های آب تایید شده است.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till upplysningscentral 113 13

Kommunens växel 0693-161 00

Läs mer på Bräcke kommuns webbplats www.bracke.se