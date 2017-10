Kommuninformation: Årets företagare och Årets Guldstjärnor utsedda i Bräcke kommun

Detta är ett test där Mittmedia publicerar kommuninformation från Bräcke kommun. Innehållet har inte producerats av journalister på Östersunds-Posten eller Länstidningen.

För det 21:a året i rad hyllades företagen i Bräcke kommun genom den företagarfest som föreningen Företagarna ordnade under lördagen den 14 oktober. Föreläsare var Revsunds Brewery som berättade omverksamheten och framtiden. Under kvällen delades följande priser ut med nedanstående motiveringar:

Årets Företagare 2016: Per-Arne Loft, Kälarne Entreprenad AB

"Årets företagare har under året utfört en prestation som med hänsyn tagen till förutsättningar och omständigheter framstått som en berömvärd förebild för andra företagare och samhället i övrigt"

Årets Unga Företagare 2017: Jonatan Eriksson, Jonatan Erikssons Åkeri AB

"En företagare som är på rätt väg, 320 eller 323 spelar ingen roll. På ett imponerande sätt och genom en stark drivkraft har årets unga företagare bevarat, förnyat och ut­vecklat företagets roll i samhället på ett föredömligt sätt. Genom sitt goda ledarskap, en stor entreprenörsanda och med en tro på landsbygden, skapar denna företagare goda möjligheter för både sig själv och andra. Årets pristagare är en förebild för andra unga företagare i Bräcke kommun. "

Årets serviceföretag 2017: ICA Nära Gällö Livs AB

"Årets serviceföretagare 2017 har verkligen förstått vad det innebär med service! Med stort driv och engagemang bidrar de till utvecklingen av sin ort på både inarbetade och helt oväntade sätt. De servar gästerna som kommer in i butiken på ett ödmjukt, trevligt och professionellt vis som gör att kunderna går därifrån med en god känsla i magen. Men dessa stjärnors engagemang slutar inte där utan märks i allt från skidtunnelprojekt till utveckling av slalombacken och oktoberfest. Less is more? Nä, more is more!"

Årets serviceperson 2017: Lotta Orrmarker

"Årets serviceperson 2017 är en riktig stjärna som brinner för att göra skillnad. Hon har med stort engagemang lagt ner sin tid och sin själ i att skapa och sälja armband och tröjor, helt utan egen vinning. Alla pengar går istället oavkortat till Cancerfondens och Friends insamlingar för att hjälpa människor som är drabbade av cancer eller mobbning.

Hon är en ung och kreativ tjej med ett stort hjärta av guld, en riktig fighter!"