Man slog kvinna och sa att han skulle döda henne – döms för misshandel och olaga hot

Det var efter ett julbord i december 2016 som paret skulle åka till en stuga i Bergs kommun. På vägen stannade de till hos släkting till kvinnan som hade varit barnvakt och hämtade upp sitt gemensamma barn. Sedan kom de till stugan.

Därefter skiljer sig parets berättelser åt ordentligt.

Kvinnan berättar att hon gick och lade sig tidigare än mannen som stannade uppe och drack. När hon vid midnatt bad mannen sänka volymen på musiken, blev mannen arg och gav sig på henne.

Bland annat ska han slagit henne till marken och när hon försökte nå telefonen slog mannen den ur handen på henne och sagt att hon ”fan inte skulle ringa till någon”.

Hon ska då fått tag på mannens mobiltelefon och sprungit ut till en stuga bredvid. Mannen ska ha kommit i kapp henne och slängt ner henne på golvet. Kvinnan berättade att mannen tog tag i hennes hår, slet upp henne och knuffade henne in i stugan. Sedan har slagen haglat över hennes huvud. Då sa mannen att han lika gärna kunde döda henne eftersom han redan gått över gränsen.

Misshandeln fortsatte och han slog henne över struphuvdet och slängde henne över ett bord. Sedan ska han tryckt in sin hand i hennes mun och sedan tagit stryptag.

Under rättegången sa hon att hon var säker på att hon skulle dö, men lyckades till slut låsa in sig hos dottern. Där lyckades hon få hjälp via telefonen och en släkting körde henne till sjukhuset.

Mannens menade dock att han kvinnan attackerat honom för att hon trodde att han var otrogen. Hon kastade telefonen i väggen och slagit honom i bröstet och ansiktet och han försökte värja sig mot slagen.

I bråket ramlade de över bord och några stolar och för att inte väcka barnet så backade han mot den andra stugan. I tumultet skrek kvinnan, enligt mannen, att hennes före detta pojkvän skulle döda honom.

Under bråket ramlade de in i den andra stugan och över stolar och bord.

Mannen gjorde i tumultet illa fingret och fått blåmärken över revbenen och blåmärken.

Mannen gjorde ingen polisanmälan eftersom han menade att det är skambelagt att som man bli utsatt för våld i en relation.

Östersunds tingsrätt går helt och hållet på kvinnans berättelse. Domstolen menar att skadorna kvinnan stämmer överens med hennes vittnesmål. Utöver det så finns det vittnen som motsäger mannens uppgifter på att kvinnan var mycket berusad.

Tingsrätten menar också att kvinnans berättelse är detaljerad medan mannens är svepande. Dessutom har Rättsmedicinalverket bedömt att kvinnan fick skadorna den kvällen.

Men domstolen väljer, trots att de konstaterar att mannen gjort sig skyldig till både misshandel och hot, att döma honom till villkorlig dom och samhällstjänst istället för fängelse. Det motiveras bland annat med att skadorna trots allt var ganska lindriga.

Mannen ska även betala kvinnan 17 000 i skadestånd.

