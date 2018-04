Högstadieelever i idrottsförening hjälper yngre elever med läxorna

I styrelsen till Myrvikens Skol IF sitter högstadieelever på Myrvikens skola. Till styrelsemötet i måndags hade styrelsen fått in en förfrågan om läxhjälp från de yngre eleverna på fritids, som alltså går på förskolan till och med årskurs 4.

– Barnen på fritids hade en förfrågan om de skulle kunna få läxhjälp med hjälp av elever och medlemmar i Skol IF. Då nappade styrelsen på det, säger Jan Magnusson som är så kallat vuxenstöd i föreningen.

Läxhjälpen ska pågå varje onsdag terminen ut. Redan igår, den 11 april, började de äldre medlemmarna i Skol IF att hjälpa de yngre barnen på fritids med läxorna.

– De kan till exempel sitta där och lyssna när de läser eller hjälpa de med någon matteuppgift. När barnen ändå sitter där och väntar på att mamma och pappa ska hämta de eller att skolskjutsen ska gå hem, säger Magnusson.

Jan Magnusson är själv inte med under läxhjälpen men eleverna har med vuxna ledare som hjälper till.

Finns det elever som vill hjälpa till så kör vi

Under åren har Jan Magnusson tyckt att det varit viktigt att idrottsföreningen Myrvikens Skol IF inte bara nischar in sig på skolidrott och fysiska aktiviteter.

– Jag tycker att det är himla viktigt att man inte nischar sig. Vill man ha till exempel läxhjälp, och det finns elever som kan hjälp till med det, så är det ganska naturligt att vi gör det, säger Jan Magnusson.

Och han tycker också att det är viktigt att det är eleverna själva som kommer med alla idéer på aktiviteter.

– Vi har kört så att det inte är de vuxna som ska tala om vad eleverna ska göra i sin egen idrottsförening utan det ska komma underifrån. Jag tror att det är väldigt viktigt i en förening att det är medlemmarna som får styra, och här är det ju eleverna som är medlemmar. Och finns det elever som vill hjälpa till så kör vi, säger Magnusson.

Vuxenstödet innebär att Jan Magnusson hjälper eleverna att driva sin skolidrottsförening. Något han gjort ideellt sedan 2008 utöver sitt arbete som idrott- och engelsk-lärare på högstadiet i Myrviken.

– Jag lär de mötesteknik, formalia, stöttar de i arbetet och försöker hjälpa de när de vill göra olika aktiviteter. Jag hjälper de med massa administrativa saker, säger Jan Magnusson.

Nästa aktivitet inom föreningen blir att lära sig att laga nyttiga mellanmål tillsammans med hemkunskapen på skolan.

