Efter takraset på Fröjdholmen – nu blickar föreningen framåt: "Vi ska ha en dansbana här"

Det var för lite mer än två veckor sedan som Myssjö/Ovikens IF, som driver verksamheten på Fröjdholmen, nåddes av det tråkiga beskedet under föreningens årsmöte. Taket på den anrika dansbanan, som byggdes 1959, hade rasat in och även en av gavlarna och ena långsidan var illa åtgången på grund av de stora snömassorna.

Efter olyckan där byggnaden förstördes har människor i Ovikenbygden jobbat intensivt med att riva bort de skadade delarna av huset – och rädda det som går att rädda.

– Vi har lyckats täta taket på kvarvarande befintlig byggnad. Sedan täcker vi med plast över hela dansbanan. Det är där vi måste se om det finns något som går att bygga vidare på eller om vi måste börja från grunden. Vi får titta på hur underkonstruktionen ser ut, säger Jocke Karlsson.

Han har försökt få tag på ansvariga för Dansbandsveckan i Malung för att få tips om hur de har gjort då de har byggt nya sommardansbanor.

– Det är det vi tänker att vi ska ha här nu. Vi har så fina nya lokaler här på bygden med Mötesplats Oviken och Orrgården. Vi behöver inte en till lokal som man kan ha för 50-årskalas eller något sådant. Vi ska ha en dansbana och frågan är hur vi gör den bäst, säger Jocke Karlsson.

Hur föreningen ska finansiera bygget av en ny dansbana, som man hoppas kunna färdigställa till sommaren 2019 är osäkert. Ett första steg är ett upprop om att samla in pengar till det kommande bygget. Det har gått ut via sociala medier, lokala annonsbladet Bergsbladet och ska även gå ut i lokalpressen

– Vi hoppas att det finns ett intresse också utanför bygden att Fröjdholmen ska kunna fortsätta verka som ett dansställe på sommaren, som det har gjort i alla tider. Det är ingen stor inkomstkälla, men det känns som att vi också har ett traditionellt arv att förvalta, vad Fröjdholmen har betytt för så många under så lång tid. Det är klart att vi vill ha en dansbana igen, säger Jocke Karlsson.

# Har uppropet gett något resultat redan?

– Det har redan börjat rulla in pengar. Några företagare lokalt på bygden har stoppat in pengar redan nu. Jag hoppas att det ger positiva ringar på vattnet, så att fler hakar på det spåret. Ju mer pengar vi får in desto bättre kan vi göra av det här, ta vara på situationen och göra något bra av den, Det som har hänt är förfärligt, men vi blickar framåt, försöker vara positiva och samla alla krafter vi har för att kunna göra något bra av det.

Föreningen funderar även på andra sätt att samla in pengar till återuppbyggnaden av dansbanan. Bergs kommun har ställt sig positiv till att hjälpa till ekonomiskt, men avvaktar till att föreningen kommer med en fråga.

– Vi har inte lagt en konkret önskan om pengar i dag, mycket för att vi inte riktigt vet hur det ser ut. Vi kan snabbt räkna fram vad rivningen har kostat till i dag, men vi vet inte om vi måste fortsätta riva hela konstruktionen. Så där vet vi inte än heller vad slutsumman kommer bli, säger Jocke Karlsson.

Vad som kommer hända med sommarens program på Fröjdholmen och då framför allt flaggskeppet midsommar vet han och övriga i föreningen inte i dag.

– Midsommar är en gedigen tradition som vi vill hålla vid liv. Så vi pratar i dag om hur vi ska göra med midsommar. Självklart vill vi ha ett midsommarfirande på Fröjdholmen, det ligger i vårt och allas intresse – absolut, säger Jocke Karlsson.

Han hyllar det arbete som har gjorts av engagerade bybor för att rädda det som finns kvar av dansbanan.

– Ropar man efter hjälp finns den och det märks återigen så väl att det finns ett sådant hjärta och engagemang i bygden för parken och föreningen.