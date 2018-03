Civilminister Ardalan Shekarabi (S): "Privatiseringar i Berg kommer bli en jättetydlig valfråga"

Läs även: Trots protester läggs äldreomsorgen i Berg ut på anbud – privata aktörer kan ta över

Ardalan Shekarabi besökte länet under onsdagen och ett av stoppen var på äldreboendet Tallgläntan i Hackås. Ministern fick en rundvandring på boendet och fick även sitta ner och samtala med personal och boendet. Han känner till situationen i Bergs kommun, där det just nu utreds att all äldreomsorg ska läggas ut på anbud.

– Jag har följt den utvecklingen. Det är ju så att vi har haft en övertro på privatiseringar bland vissa politiker på högerkanten att privatiserar du så löser du alla problem. Men det är inte så i verkligheten. Ska du hålla en god kvalitet inom äldreomsorgen handlar det om att se till att de anställda, undersköterskorna och de andra grupperna inom äldreomsorgen, har goda villkor. Då har man ett stort intresse av att se till att alla skattepengar används till dem och inte läcker från verksamheten, vilket det gör när man släpper in vinstjakten i äldreomsorgen, säger Ardalan Shekarabi.

# Kan personalen bara få bra villkor i kommunal verksamhet?

– Nej, men då måste man se till att ha regler för resursanvändningen. Vi tror att det också kan finnas plats för de privata aktörerna. Men då måste vi ha regler som begränsar vinsterna och säkerställer att vi har goda arbetsvillkor och löner också i de verksamheterna.

Samtidigt som förslaget om privatisering av stora delar av äldrevården utreds har viss del av verksamheten gått motsatt håll – från privat till kommunal regi. Även där har övergången mötts av kritik, någon som Länstidningen har berättat om tidigare.

– De besluten måste fattas av kommunerna. Det är svårt nationellt att ha synpunkter om detaljer. Men jag tror att det är viktigt att alla kommuner tänker efter vad privatiseringar har för effekter, om det kommer göra situationen för personalen bättre eller sämre. om det kommer göra de brukare som finns bättre eller sämre. Jag tror att det är viktigt att man fattar sådana beslut genomtänkt och har koll på konsekvenserna. Det har som sagt funnits en övertro på privatiseringar, vilket har lett till att man per automatik har privatiserat och det gör inte saken bättre, säger Ardalan Shekarabi.

Motståndet mot privatiseringsplanerna är stort bland personalen inom hemtjänsten i Bergs kommun. Undersköterskan Maria Nesterud, som arbetar på Tallgläntan, är en av dem som har engagerat sig starkt i frågan.

– Jag tycker att det är fel att privata bolag ska kunna tjäna pengar på oss som personal, på de äldre och på barn. Det är vinster som förs bort från kommunen, från länet, från landet, i stället för att pengarna går tillbaka till verksamheten. Att privata bolag ska driva äldreomsorgen tror inte jag kommer höja våra löner någonting. Det tror jag är helt fel att gå för att höja statusen på undersköterskan, säger Maria Nesterud.

# Hur tror du det skulle påverka er arbetssituation om verksamheten drevs privat?

– Jag tror att vi skulle få mindre tid hos vårdtagarna, att det skulle bli ett mer pressat schema där det inte får finnas någon lucka. Som det är nu hinner vi gå på toa, vi hinner sitta ner och dokumentera det vi behöver. Vi lägger våra egna scheman hur vi jobbar, där vi kan lägga in den tiden vi behöver utöver vårdtagarnas behov. Det är mycket administrativt i det här jobbet, som man måste få tid för.

Maria Nesterud är själv aktiv socialdemokrat och ställer upp i kommande val till kommunfullmäktige.