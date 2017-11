Efter ett par års uppehåll blir det hårdrocksfestival i Klanghallen i Brunflo igen. Arrangören Rockkartellen meddelar att sex akter är klara för Beast of Rock lördag 26 maj 2018. The Poodles och Chris Holmes Mean Man (tidigare W.A.S.P.) agerar dragplåster. Klara för festivalen är också banden Astral Doors, Revelations, SA/DA/SA samt rocktrubaduren Lasse Gudmundsson.