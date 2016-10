Vintern gör premiär i Vålådalen på lördag: "Det gäller att vara först"

I fjol var Idre fjäll bland landets första med en utlagd slinga och följden blev att skidsugna längdåkare flockades dit för säsongens första åk, berättar Vålådalens hotellchef Britt-Marie Forsell.

Vålådalen hade sitt spår klart i november i fjol, men i år är den västjämtländska turistanläggningen i tätkampen. Sedan i fjol har de lagrat cirka 12 000 kubikmeter snö under sågspån som nu fördelas över rullskidspåret och de utlovar premiär på lördag, vilket är bland de första i Skandinavien.

Och att det finns ett sug för den vita varan märkte hotellchefen direkt. När de nyligen gjorde reklam för satsningen på sociala medier tog det fart omgående.

– Inläggen har delats och gillats otroligt mycket på Facebook och Instagram, säger Britt-Marie Forsell.

Men den mångårigt erfarne spårchefen Latti Östlund tar det hela med ro. Han har dragit skidspår av och till sedan 1979 i Vålådalen och på olika tävlingar i landet. I vintras var första gången de lagrade snö i området och sedan i tisdags har de arbetet febrilt med att lägga ut den vita varan på skidspåren.

– För mig är den ingen tävling om att vara först med spåren nu. Vi har möjligheterna i år och då är det klart att vi skapar spåren. Nästa år kanske det är Bruksvallarna eller någon annan som är först, säger Latti och hyllar det samarbete som finns mellan anläggningarna i länet där de tar del av varandras kunskaper om spårläggning, lagring av snö och att skapa den mest optimala åkningen.

– Vi alla i länet gynnas av samarbetet och att vi har bra spår. Det är en hel vetenskap det här med hur snön fungerar och beter sig vid olika förutsättningar, säger han.

Just nu kan Latti Östlund konstatera att det är optimala förutsättningar för det spår han och kollegorna lägger ut. Det har varit mer än tio minusgrader om nätterna och kallt långt in på dagarna. Solen har visserligen dominerat vädret i Västjämtland den här veckan, vilket inneburit plusgrader på dagarna. Men det har inte räckt för att påverka snön. Asfalten på rullskidbanan har hunnit bli rejält kall av nattkylan och snön som nu läggs ut kapslar in kylan.

2,3 kilometer spår kommer vara draget på lördag då Vålådalen öppnar sina spår för säsongen för de som löser spåravgift.

– De flesta har förståelse nu för att vi tar ut en avgift. Det är ju många arbetstimmar och mycket pengar vi lägger på att skapa spåren, säger Latti.

Första helgen är öppen för alla motionärer men sedan är trycket så stort från alla sportklubbar som förlägger träningshelger i Vålådalen så då är vissa tidpunkter vikta enbart för klubbarna som köper in sig på anläggningen.