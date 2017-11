Två personbilar har krockat på E14 i Åre – vägen delvis avstängd

Ambulans och räddningstjänst finns på olycksplatsen som ligger i östra delen av byn. Enligt de första uppgifterna ska ingen skadats allvarligt i krocken, meddelar Erik Forsell som är insatsledare vid räddningstjänsten.

– Polis är också på väg, säger Erik Forsell.

Larmet om olyckan kom klockan 6.19.

Uppdatering klockan 7.09:

– Det verkar som att den ena bilen har kommit över på fel sida och sen har man försökt undvika kollision. Sen hamnade båda bilarna i diket, säger Erik Forsell.

Ena körfältet är avstängt under räddningsarbetet. Trafiken från Östersundshållet leds om via Åre by medan trafiken från Norgehållet kan passera olycksplatsen på det öppna körfältet.

Artikeln uppdateras.

