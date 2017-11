Stortalangen Carl Regnér gör sig redo för möten med skideliten

Han är i princip uppvuxen på skidor och satsade länge på den alpina grenen. Men till slut lockade en annan typ av skidåkning för mycket.

Själv beskriver sig Carl Regnér som en "parkråtta" - vilket dåligt sammanfattat innebär att han älskar att åka på stålräcken, ta stora hopp och snurra runt i luften.

Freeridesporten kom han in på tillsammans med brorsan Olle, och tillsammans har de i tre år tävlat på kvaltouren, den under världstouren. Topp tre totalt efter alla tävlingar tar sig vidare till världstouren– och under förra vintern slog Carl till.

– Jag hamnade tvåa, men tyvärr hade Olle väldigt mycket otur förra året med olika incidenter och tog sig inte upp på en topp tre-placering, berättar Carl för LT.

Premiären på världstouren sker någon gång mellan den 20 och 27 januari i Hakuba, Japan. Exakt datum bestäms senare och är beroende av väder och snöförhållanden.

– Det ska bli väldigt spännande. Vi var faktiskt i Hakuba förra vintern på en kvaltävling. Jag tror det kom tre meter snö på en vecka. En helt sjuk upplevelse.

Speciellt för svenska åkare, som inte är vana vid sådan puderåkning?

– Nej, här jublar vi ju om vi får fem centimeter nysnö. Men jag tror ändå åkare från Sverige har en fördel på världstouren. Vi är vana vid råa förhållanden; kallt, isigt och inte så mycket puder. De är lite mer bortskämda i till exempel alperna.

En tävling på världstouren går till som så att åkaren får en del av ett berg att visa upp sig på. Ingen förhandsinformation om klippor eller färdvägar ges.

– Du får inte reka innan utan får stå där nere och blicka upp och försöka visualisera vilken linje du ska ta. Det är ganska speciellt. En klippa som ser ut att vara tre meter kan i själva verket vara 15 meter, så du måste vara förberedd på allt. Det ställer höga krav på din skidåkning.

Själva åket iaktas av domare som då tittar både på val av linje och hur åkaren hanterar terrängen. Carl beskriver sig själv som en risktagare.

– Jag tänker inte så mycket, utan väljer ut min linje och sen kör jag.

Hur är det med skaderisken?

– Det är nog mer skador inom det alpina. Men det är klart, kraschar du i min sport så är det inte så bra.

En stor del i freeridesporten är också att synas - då främst på sociala medier. Carl och hans bror Olle har lyckats bra under de senaste åren där de bland annat har blivit lanserade av märket Scott.

– Egentligen skulle jag nog slippa sociala medier helt. Men ibland måste du stanna upp och ta bilder och videos på det du håller på med. Det är så det funkar.

Hur stor del av sporten är det?

– Det är en stor del. För sponsorerna är det viktigt att man syns, helst hela tiden. Men samtidigt är det i dag hur lätt som helst att fejka och få det att se ut som att du är en grym skidåkare. Så att få bra resultat på till exempel världstouren ger en mycket bättre grund att stå på.

Något lag eller team kommer han inte ha med sig under årets tour.

– Det är lite av grejen med freerideåkning. Du har ingen bakom dig. Du åker med polare, har kul och åker skidor.

Men samtidigt ligger det också hård fysträning bakom framgångarna i backen. Carl Regnér lägger upp en del videos på sitt konto på Instagram där han gör grejer som de flesta skulle ha svårt med på gymmet.

– Jag är noga med träningen och vill hålla mig mjuk och rörlig. Fokus ligger där, men också på bålstyrka och benstyrka.

Världstouren 2018 består av fem tävlingar, med en avslutning i Verbier, Schweiz i början av april. Övriga svenska åkare är rutinerade Kristofer Turdell och Åre-åkaren Reine Barkered.