Starka vindar knäckte tall i Håkansta – tomtägaren: "Jag går inte nära"

Tomten tillhör Michael Stoll och trädet har lagt sig tvärs över en elledning. Än så länge har elen klarat sig, men själv tror Michael Stoll att det bara är en tidsfråga innan den försvinner.

– Det gungar lite grann det där trädet, säger han.

På morgonen när han gick ut på gården ska trädet ha varit helt, så han tror att det knäckts någon gång senare under förmiddagen. Michael Stoll har en väderstation på gården och uppger att det för närvarande blåser cirka 18 meter per sekund. Tidigare under dagen ska vindstyrkan ha legat på 21 meter per sekund.

Michael Stoll har haft ett antal höga tallar som blåst ned på gården men han menar att huset aldrig varit i fara. Detta då vinden kommer blåser i fel, eller kanske rätt, riktning.

Den knäckta tallen är felanmäld till Jämtkraft. Själv väljer Michael Stoll att inte försöka sig på något eget ingripande.

– Jag går inte nära, säger han.

----

Läs mer:

Väderleken slår mot elen i länet – 17 hushåll utan ström i Rossön och Backe

Fallna träd skapar problem i trafiken på E45 mellan Skucku och Svenstavik

Stor gran har fallit över E 14

----

Den här nyheten skickades ut som geopush till de som är intresserade av nyheter i sin närhet.

Vill du ha lokala nyhetspushar till din mobiltelefon?

Ladda ner ÖP:s eller LTZ:s app här, till Iphone eller till Android:

ÖP:s iPhone-app

ÖP:s Android-app

LTZ:s iPhone-app

LTZ:s Android-app