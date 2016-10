Politisk delegation från Jämtland träffar Migrationsverkets GD på fredag

Förra veckan mötte Åres kommunalråd Peter Bergman (S), oppositionsrådet Daniel Danielsson (C), riksdagspolitikern Pelle Åsling (C) och regionpolitikern Eva Hellstrand (C) flera av volontärerna i kommunen för att diskutera vad de kan göra för att lyfta dilemmat med att flytta asylsökande från kommunen trots att många av dem redan kommit långt i integrationen med skola, praktik och arbete.

Då hade redan Pelle Åsling skrivit ett brev till justitieministern Morgan Johansson med frågan" Vilka åtgärder avser ministern vidta för att boende på asylboende i Åre kommun fortsatt kan stanna kvar i kommunen?".

Mötet resulterade i att Pelle Åsling fick i uppdrag att kontakta Migrationsverkets tillförordnande generaldirektör Mikael Ribbenvik.

– Vi kommer att träffa honom nu på fredag i Stockholm, berättar Per Åsling.

Delegationen bestående av lokal-, regional- och riksdagspolitiker från Åre ska ta upp de nackdelar de ser med Migrationsverkets beslut att stänga boenden som i förlängningen riskerar att rasera en fungerande integrationsprocess.

– Nu gäller det att tänka om och göra rätt och medverka till att stötta det arbete som görs i Åre kommun och ta lärdom av de goda idéerna, säger Pelle Åsling.

– Åre är ju Sverigebäst på integration, säger han och syftar på hur väl kommunen lyckats integrera de nyanlända i samhället via praktik och ut i arbetslivet när man jämför resultat med andra kommuner i landet.

– Åre är ett föredöme som skulle kunna vara modell för andra kommuner och regioner hur de ska jobba. Att då rasera integrationsbygget är inte bara omänskligt för dessa människor som tvingats fly utan också negativt för Åre kommun och västra Jämtland eftersom de bidrar till ökat företagande och ekonomisk tillväxt.