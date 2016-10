Nu kommer vintern – SMHI varnar för hårda vindar och snödrev

SMHI har utfärdat en klass 1 varning om hård vind med snödrev eller nederbörd i Jämtland- och Härjedalsfjällen. Sent på fredag kväll kan du vänta med att hård västlig eller nordvästlig vind drar in över kalfjället enligt vädersajten.

Klass 1 varningen innebär en medelvind på 14 meter per sekund eller mer. SMHI räknar med att vinden som drar in över Härjedalen- ochJämtlandsfjällen har en styrka på 14 till 18 meter per sekund. Vädret kan leda till dålig sikt.

