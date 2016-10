Migrationsverkets GD märkbart imponerad av integrationsarbetet i Åre

Under fredagen mötte en delegation från länet Mikael Ribbenvik, tillförordnad generaldirektör på Migrationsverket. Jämtlandsdelegationen bestod av riksdagsledamöterna Pelle Åsling (C) och Saila Quicklund (M) (övriga riksdagsledamöter hade redan annat engagemang) samt Åres kommunalråd Peter Bergman (S), oppositionsråd Daniel Danielsson (C), Åres integrationschef Martin Söderström och volontären Britt Hedberg och Per Holmlund, volontär och lärare i kommunen som varit med och startat språkprojektet Sprint.

Sedan Migrationsverket aviserade att de börjar stänga ner asylboendena i kommunen med start redan nu har flera upprörda röster höjts eftersom man menar att den lyckade integrationen som åstadkommits i kommunen borde ha tagits med i beräkningen när man beslutar vilka boenden i landet som ska stängas. Framför allt vill man i Åre kunna erbjuda de som gör arbetspraktik, jobbar eller har barn i skolverksamhet möjlighet att stanna kvar.

På bara en vecka har volontärer i kommunen tillsammans med länspolitiker ordnat ett möte med chefen för Migrationsverket för att lyfta upp frågan. Det var ett mycket positivt möte rapporterar Daniel Danielsson och Mikael Ribbenvik tog sig tid att lyssna på det arbete som utförts i Åre kommun och GD:n var enligt Daniel Danielsson märkbart imponerad.

– Gd:n var dock tydlig med att alla tillfälliga boenden i hela Sverige ska läggas ner och att ordningen inte går att ändra. När det gäller vilka individer som ska flyttas upplever vi att man lyssnade på våra tankar och att man tar med sig dem för att se om det går att justera, uppger Daniel Danielsson.

Riksdagsmannen Pelle Åsling var riktigt glad efter mötet.

– Det är sällan jag känner att det är så värdefullt att ta en kontakt med en generaldirektör. Den här träffen den gör skillnad, säger han. Framför allt upplevde han att Mikael Ribbenvik tog till sig tankarna om att inte flytta människor som har någon form av sysselsättning eller har barn som går i skola.

Därtill pratade de framtid med Migrationsverket.

– Man vill ta en diskussion med Åre kommun, och där förde jag in övriga kommuner i länet och länsstyrelsen i det, om hur Jämtlands län kan jobba ihop med Migrationsverket framöver för att fler människor ska kunna få möjlighet att flytta till länet och få en bra integration och ett bra liv, säger Pelle Åsling och berättar att landshövdingen Jöran Hägglund redan sedan tidigare, oaktat av denna fråga, har bjudit in Migrationsverket på möte i Östersund den 2 november.

– Då kan vi fortsätta den diskussionen i närtid.