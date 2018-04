Lodjur skjuts för att skydda stor renflock - "jagar renar lika mycket som dom river renar"

Två av de tre lodjur som beslutet gäller hade skjutits fram till onsdagen, sedan de uppehållit sig i området Bunnerfjällen-Ottjället-Kyrkstensfjället.

Enligt ansökan från Handölsdalens sameby har lodjuren ställt till stor oreda "och jagar renar lika mycket som dom river renar".

Bedömningen är att det skapat stress och oro för tre mindre renflockar med cirka 20 djur i varje.

Att samebyn ansökt om skyddsjakt hänger också ihop med att man i början av april flyttar cirka 4 000 renar från vinterbetet i Härjedalen till vårbete i Bunnerfjällen med omnejd.

Eftersom stora delar av renflocken består av dräktiga vajor befaras, framförallt utifrån erfarenhet, att många kommer att kasta sina kalvar innan de föds om inte lodjuren tas bort.

Sedan länsstyrelsen gått igenom läget fattades beslut om skyddsjakt. Risken för skada bedöms som allvarlig i form av dödade renar samt upprepade störningar och stress i kalvningsland där lodjuren uppehållit sig.

Förutom flera dödade renar har renar skingrats vid lodjurens jaktförsök. Länsstyrelsens naturbevakare har under de två senaste månaderna dokumenterat spår efter en hona och två ungar samt två olika singeldjur, enligt beslutet.

Att lodjuren just nu befinner sig i ett sådant stadie att honan lär sina ungar jaga har vägts in i beslutet. Under denna tid sker därför fler jaktförsök än normalt. "Detta ökar mängden störningar och därmed stressen och utsattheten för renarna", skriver länsstyrelsen.

Bedömningen är att antalet lodjur ligger ovanför minimigränsen för att arten ska gynnsam bevarandestatus, även i förhållande till att 33 lodjur skjuts under pågående licensjakten i länet och ytterligare skyddsjaktbeslut fattats tidigare under vintern.

