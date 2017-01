Klass 1-varing för Jämtland – kraftigt snöfall och halkrisk

Läs mer: Trafikolycka med flera fordon i centrala Åre

Snö i Jämtlandsfjällen

Ett intensivt lågtryck rör sig under tisdagen in över Jämtlandsfjällen. Där kan det under dagen komma att snöa 10-15 centimeter i kombination med frisk och byig ostlig vind.

Vid kvällen väntas fortsatt snöfall men med lägre intensitet.

Snö i övriga Jämtland

I östra Jämtland där fjällen undantas väntas falla 10-20 cem nysnö från tisdag eftermiddag till natten mot onsdag. Detta i kombination med frisk och byig ostlig vind.

Fram till onsdag eftermiddag väntas fortsatt snöfall men med lägre intensitet.

Definitionen av en klass 1-varning för snöfall innefattar en risk för halka på vägar.

Härjedalsfjällen omfattas inte av varningen.

Varningar i angränsande län

Även angränsande län i söder, närmare bestämt Gävleborg och Dalarna utom fjällen, omsattas av en klass 1-varning för snöfall.

I Lapplandsfjällen utfärdas en klass 1-varning för hård vind med snödrev eller nederbörd.

Här kan du se en interaktiv karta över SMHI-varningar.

