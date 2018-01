Daniel Kindberg besöker Åre Business Forum – pratar om ledarskap

Deloittes kvinnliga nätverk är en träff i direkt anslutning till öppningen av Åre Business Forum då de bjuder in kvinnor från hela landet för att diskutera, utbyta erfarenheter och lyssna på inspirerande talare. Temat för träffen är "Next Generation of Leadership".

Enligt ett pressmeddelande från Åre Business Forum kommer Daniel Kindberg, styrelseordförande i Östersunds FK, att dela med sig av resan med ÖFK och berätta om ledarskapet bakom resan från division 2 till Europa League.

Åre Business Forum pågår mellan den 11 och 13 april på Copperhill i Åre.