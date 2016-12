Årecenterns Can Savran från Duved har i höst tagit klivet fram i två nämnder. Dels valdes han in i barn- och utbildningsnämnden som vice ordförande, sedan dåvarande partikamraten Eva-Lena Blom flyttat från kommunen. Och dels har han nyligen valts in i regionala utvecklingsnämnden i Region JH.

Can Savran sitter även i Centerns partistyrelse på nationell nivå.