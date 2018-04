Akademiledamot från länet lämnar sin plats: "Ett oerhört svårt beslut"

Läs mer: Strömsundsbördige Kjell Espmark och Klas Östergren lämnar Svenska Akademien

– Jag måste lämna arbetet, säger Espmark.

Kjell Espmark skickade under fredagen ut ett meddelande om att han, liksom Klas Östergren, lämnar Akademien.

När TT når honom per telefon vill han egentligen inte kommentera utträdet ytterligare.

– Jag får inte berätta vad som har hänt eftersom jag är bunden av det tystnadslöfte som jag avlade vid inträdet i Akademien. Så jag är på livstid bunden vid detta tystnadslöfte. Men vad jag kan göra är att tala om min reaktion på det som har hänt. Och då finner jag liksom Klas Östergren, som gick ut tidigare i dag, att jag måste lämna arbetet, säger han.

TT: Rent formellt kan man inte träda ur Akademien?

– Nej, ännu kan man inte det, men man kan låta bli att delta, på det sätt som Kerstin Ekman och Lotta Lotass för närvarande gör.

TT: Vad betyder detta för Akademien för framtiden?

– Det får de svara för. Men det är väl att vänta att det kommer pressmeddelanden och presskonferens och sådana här saker där de får förklara sig. Det har ju pågått en advokatutredning i flera månader och då får man tala om vilka åtgärder man vidtar med anledning av det.

TT: Kan man göra tolkningen att du är väldigt besviken på Akademien?

– Nej, jag skulle snarare säga att det är med stor sorg som jag efter 36 års arbete i Akademien, 17 av de åren som ordförande i Nobelkommittén, tvingas lämna detta besked. Det är med stor sorg, så är det. Du får förstå att det är ett oerhört svårt beslut att fatta.

Läs mer om akademiledamoten: Espmarks motiga minnen

Östergren meddelar sitt beslut skriftligen till Svenska Dagbladet.

"Svenska Akademien har sedan lång tid haft allvarliga problem och nu försökt att lösa dem på ett vis som sätter obskyra hänsyn före dess egna stadgar och som innebär ett svek mot dess grundare och dess höge beskyddare samt inte minst uppgiften att företräda snille och smak. Därför har jag valt att inte längre delta i dess verksamhet", säger han enligt tidningen.

Han avslutar med att citera Leonard Cohens låt "Leaving the table":

"I’m leaving the table, I’m out of the game".

Under torsdagens möte i Svenska Akademien berättade Klas Östergren för de församlade ledamöterna att han lämnar Akademiens arbete. Det bekräftar hans förläggare Stephen Farran-Lee för TT.

– Jag pratade med Klas för en halvtimme sedan. Han var själv på plats under mötet och meddelade detta, säger Stephen Farran-Lee, som dock inte vill gå in på vad som fått Östergren att fatta beslutet.

– Skälen kan jag inte gå in på, de måste han få berätta om själv och just nu vill han inte ge några intervjuer.

Svenska Akademien vill inte kommentera avhoppen.

– Vi har inga kommentarer, säger Margaretha Söderling, assistent till Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius, till TT.

– Den som ska kommentera detta är Sara Danius och hon befinner sig just nu på resa och går inte att nå.

– Det är som att hela Babels torn håller på att rasa samman här, det är väldigt intressant, säger Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet.

Hon tror att avhoppen kan ha att göra med den rapport som ska ha presenterats för ledamöterna i går, där man ska ha utrett vilken relation varje enskild ledamot har till den så kallade kulturprofilen.

– Man förstår ju att Svenska Akademien inte mår bra. Det har man förstått väldigt länge. Egentligen i flera år så har den gett ganska icke-harmoniskt intryck. Det har ju varit flera avhopp och det är intressant att folk struntar i att de är valda på livstid. De bara drar för att det är omöjligt att vara kvar, säger Åsa Linderborg.

Akademiens ledamöter utses på livstid och enligt regelverket går det egentligen inte att lämna den. Däremot kan ledamöter välja att inte delta. Kerstin Ekmans stol står tom sedan slutet av 1980-talet och i höstas berättade Lotta Lotass att hon inte har haft någon kontakt med Akademien sedan 2015.

Svenska Akademien har kritiserats hårt sedan Dagens Nyheter i höstas avslöjade att flera ledamöter har haft nära band till den så kallade kulturprofilen, som bland annat anklagas av flera kvinnor för sexuella övergrepp.

TT

Fakta: Fallet "kulturprofilen"

I höstas vittnade 18 kvinnor i Dagens Nyheter om hur de utsatts för sexuella trakasserier och övergrepp av en man med nära band till Svenska Akademien.

Akademien beslutade att klippa alla band med mannen. Beslutet motiverades dels av DN:s granskning men också av uppgifter om att ledamöter, ledamöters döttrar, hustrur och personal vid Akademiens kansli "utsatts för oönskad intimitet" av honom. Även det ekonomiska stödet till hans verksamhet har upphört.

Akademien har även beslutat att skärpa sina regler kring jäv.

Mannens verksamhet har även nekats fortsatt stöd av Stockholms stad. Även Statens konstråd, Musikverket och Stockholms läns landsting ska se över sin bidragsgivning.

I mars meddelades att delar av förundersökningen mot kulturprofilen läggs ned, gällande anmälda våldtäkter och sexuella ofredanden under 2013 och 2015. Anledningen är dels att några brott har preskriberats, dels att det inte går att bevisa vad som har hänt, enligt åklagaren.

Fakta: Klas Östergren

Klas Östergren är född 1955. Sedan debuten 1975 har han gett ut ett drygt 20-tal romaner och novellsamlingar — bland de mest uppmärksammade finns "Gentlemen" (1980) och "Gangsters" (2005). Han är också verksam som översättare.

Han valdes in i Svenska Akademien 2014, då han efterträdde Ulf Linde på stol nummer 11.

Fakta: Kjell Espmark

Kjell Espmark är född 1930 i Strömsund. Han debuterade som poet med "Mordet på Benjamin" 1956 och har sedan dess haft en rik produktion i olika genrer.

Espmark valdes in i Svenska Akademien 1981 och ersatte då språkforskaren Elias Wessén på stol nummer 16.

Fakta: Akademiens ledamöter

Svenska Akademien instiftades 1786 av kung Gustaf III och den fick valspråket Snille och smak.

Nuvarande ledamöter:

Stol nr 1 Lotta Lotass

Stol nr 2 Bo Ralph

Stol nr 3 Sture Allén

Stol nr 4 Anders Olsson

Stol nr 5 Göran Malmqvist

Stol nr 6 Tomas Riad

Stol nr 7 Sara Danius

Stol nr 8 Jesper Svenbro

Stol nr 9 Jayne Svenungsson

Stol nr 10 Peter Englund

Stol nr 11 Klas Östergren

Stol nr 12 Per Wästberg

Stol nr 13 Sara Stridsberg

Stol nr 14 Kristina Lugn

Stol nr 15 Kerstin Ekman

Stol nr 16 Kjell Espmark

Stol nr 17 Horace Engdahl

Stol nr 18 Katarina Frostenson