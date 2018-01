Jonathan Dahlén har gjort sitt val: "Bara en idiot utan hjärta hade lämnat Timrå"

► (+) Dahlén stannar – se när stjärnan ger beskedet till fansen

I höstas krigade Jonathan Dahlén om en plats i NHL och Vancouver Canucks, men drabbades av körtelfeber och vände hem till Sverige och Timrå IK.

Där har han – precis som förra säsongen – varit en av allsvenskans bästa spelare, och inför fredagens länsderby mot Modo toppade han seriens poängliga med 35 poäng (19+16). Detta trots att han missade inledningen av säsongen.

► (+) Derbyextra: Se bilderna från mötet mellan Timrå och Modo här

Alla SHL-klubbar är intresserade av 20-åringen, som har sagt att han skulle ta ett nytt besked om sin framtid efter dagens match mot Modo.

Och nu vet vi.

I C Mores sändning avslöjade Dahlén att han stannar i Timrå IK.

– Just nu tänker jag bara att en idiot utan hjärta inte hade stannat i Timrå, och en sån känner jag mig inte som. Jag har hjärtat på rätt plats och kommer att fortsätta här just nu, säger han efter 2–0-segern mot Modo.

– Det har aldrig varit något beslut så länge vi har legat på hockeyallsvensk finalplats. Jag har suttit lugnt i båten, fortsätter han.

► (+) Jonathan Dahlén om det svåra beslutet, känslorna för Timrå – och länsderbyt: "Älskar verkligen att slå dem"

Dahlén vågar dock inte lova att han stannar säsongen ut. Han har som bekant en out-klausul till och med den 15:e februari som ger honom rätt att bryta avtalet med Timrå och skriva på för en ny klubb.

– Men det är ingenting jag tänker på just nu. Jag har snackat med "Nubben" (Kent Norberg, sportchef) och det är här jag helst vill vara, så är det, säger Dahlén till C More.

– Det betyder mycket för mig att vara här i Timrå och jag har full backning från Vancouver som stöttar mig oavsett vilket beslut jag tar.

LÄS OCKSÅ

► (+) Följ länsderbyt här – vi rapporterar från Timrå IK:s hemmamatch mot Modo minut för minut

► (+) Så går snacket efter länsderbyt mellan Timrå och Modo – vi sänder live

► (+) Dahlén talar ut om sjukdomen och klubbvalet: ”Det bästa jag vet är att dra på mig Timråtröjan"