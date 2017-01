Brunflo föll tungt i premiären av fortsättningsserien

Premiär i fortsättningsserien för Brunflo som tog emot Vännäs hemma i Klanghallen. Dessutom premiär för Johan Berge i Brunflotröjan för den här säsongen. Matchen började dock inte till hemmalagets fördel alls då Vännäs lyckades göra två snabba mål och ta greppet om matchen. Innan perioden var över skulle de hinna göra ytterligare ett mål bakom Berge, en tuff start för hans del minst sagt.

Andra perioden däremot var svalare, Brunflo lyckades hitta mer rätt i defensiven och kunde hålla Vännäs ifrån sig. Även om det fortfarande var dem som höll taktpinnen och levererade fler skott mot målet så lyckades Berge spika igen i andra perioden.

I tredje perioden kom hemmalagets första mål efter förarbete av Pontus Dünesius och Anders Waplan så kunde Olle Ericsson slå in pucken. Men säg den glädje som varar länge? Vännäs Max Pålholm var snabb på att ge igen och utöka till 4–1.

Strax därpå fick Brunflo straff som Jonas Nilsson tog och slog in men återigen skulle gästerna straffa en reduceringspuck genom att själva utöka sin ledning. Slutresultatet blev 5–2 till gästerna i en match där Brunflo växte in i matchen alldeles för sent.

Matchfakta/Hockeyettan norra vår:

Brunflo–Vännäs 2–5 (0–3, 0–0, 2–2)

Mål: 0–1 (06.12) Jonathan Hammargren Olsson, 0–2 (08:12) Pontus Blom, 0–3 (16:04) Tom Renström, 1–3 (46:23) Olle Ericsson, 1–4 (48:19) Max Pålholm, 2–4 (52:17) Jonas Nilsson, 2–5 (52:27) Martin Söderberg

Skott: 47–32

Publik: 76