Jemtland nära seger mot tabelltvåan: "Vi gjorde oss förtjänt av tre poäng"

Surt för Jemtlandsdamerna med uddamålsförlust i sudden. Speciellt när de länge hade matchen, målen och siffrorna med sig.

– Vi genomförde matchen väldigt bra. Andra perioden var den bästa vi gjort på länge, vi hade otur med bollstuds på slutet, tyvärr, säger tränare Gunnar Palm.

Matchen såg länge ut att gå till Jemtlands fördel, men Palm tycker att bollstudsen och otur fällde gästerna.

– Vi tappade upp 5-5 och sen kvitterar de igen till 6-6 i sista sekunden. Det var sådan otur, de bara lastade in bollar framför mål och till slut studsade de in, det var ren otur i kvittering. Och sedan lite grann att vi inte fick in bollen i sudden, säger han och fortsätter:

– Vi hade några chanser det studsade inte med oss. Spelmässigt gör vi det väldigt bra i tre perioder.

När Jemtland ledde med 4–2 tog hemmalaget en timeout.

Var det där vändningen i matchen kom?

– Egentligen inte. Vi fortsätter att jobba på vår gameplan, de fick order att lägga chansbollar på mål och det fick de utdelning på. Vi hade otur för vi hade skottäck och vi tog den. Men bollen touchar och går i krysset istället för går från målet, tyvärr. Spelmässigt var det överraskande att resultatet blev som det var. säger Palm.

Men en seger från lördagen och en bar insats från söndagen, hur känns det efter helgens matcher?

– Det känns bra. Rent krasst så skapar vi oss det här läget för att vi gör det vi vill göra och är noggranna i det. Prestationen är det viktiga, men det är alltid skönt att få resultaten med sig när man spelar bra.

– Men Bollnäs borta är svårt i en andramatch och med tanke på att de kommer in och får börja med fräscha ben så är det bra gjort det vi gör. Vi drar ju nästan matchen i land. Det är enklare att åka hem utan tre poäng när vi vet att vi har spelat bra men det är inte roligt. Vi gjorde oss förtjänt av tre poäng men vi fick inte det idag Vi ska bli noggrannare och rejälare i det vi gör.

FBC Bollnäs - Jemtland Innebandy 7–6 e.förl. (2–1, 0–1, 4–4, 1–0)

Målen: 0–1 (06.55) Angelica Häreby, 1–1 (07.54) Agnes Edlund, 2–1 (08.14) Tuva Löf, 2–2 (32.50) Anna Johansson, 2–3 (45.01) Sandra Lindgren, 2–4 (47.02) Amanda Larsson, 3–4 (53.99) Agnes Edlund, 3–5 (55.06) Angelica Häreby, 4–5 (55.56) Emilia Björklin Wolff, 5–5 (58.43) Emma Boänges, 5–6 (59.05) Amanda Larsson, 6–6 (59.53) Viktoria Segerkvist, 7–6 (63.40) Emilia Björklin Wolff.