Villainbrott i Sveg och Lillhärdal

Under förra veckan tog sig tjuvar in i en villa på Gränsgatan i Sveg. De bröt sig in genom ett fönster och lyckades bända loss ett stort och tungt vapenskåp från golvet. Tjuvarna sågade sedan upp två hål i baksidan av kassaskåpet och stal de smycken som fanns i skåpet. De vapen som fanns i skåpet lämnade tjuvarna kvar.

– Det var väl förberett. Tjuvarna hade med sig olika verktyg för att genomföra den här stölden, säger polisens förundersökningsledare Agneta Brovinius.

Inbrottet i Sveg skedde mellan måndag och onsdag förra veckan.

Underslutet av förra veckan upptäcktes även ett inbrott i Lillhärdal. Det inbrottet kan ha genomförts tidigare. Tjuvarna har stulit en släpvagn och tagit sig in i källaren genom att bryta upp ett fönster. De har även stulit en motorsåg, en gasolvärmare och gasoltuber.

Polisen efterlyser iakttagelser från de båda inbrotten.