Sveg fortfarande obesegrat efter stökig match mot Älvdalen

Det såg ganska jämnt ut i början med några halvchanser från båda hållen. Men 15.21 in i första perioden trixade sig Mattias Bergström igenom bortalagets försvar, när Sveg hade numerärt överläge, och tryckte in pucken bakom Älvdalens målvakt från nära håll. Bara någon minut senare fick Nikolas Sturmankin en fin pass från Simon Nilsson och kunde raka in pucken i öppet mål.

I andra fortsatte Sveg trumma på fram till 4-0 innan Älvdalen lyckades göra mål på Dennis Thunell i Svegsmålet, drygt 12 minuter in i andra blev det 4-1. Fler mål blev det inte för masarna.

– Vi har fyra linor och mal på bra, även om vi startade med tre kedjor för att få upp tempot. Vi kör ner dem, säger Jörgen Paalanen.

Älvdalen kom till matchen med tre kedjor och fem backar i sin laguppställning, mot Svegs nästan fyra fulla kedjor. Bortalaget spelade tufft, tacklade hårt och tog många närkamper. Matchen blev lite gruffig med några slagsmål och en matchstraff för en av bortalagets spelare, som blev lite väl het i en situation och fick åka ut i omklädningsrummet och lugna ner sig.

– Det var ju det de hade, att spela fysiskt. Men det tröttar ju ut dem också. Efter första perioden så pratade vi om att spela ut och att hålla oss på banan och i stort sett tyckte jag att vi gjorde det. Jag tror att det fysiska spelet gynnade oss mer.

Det blev några situationer med slagsmål och gruff, vad säger du om dem?

– Det blir ju känslor, det kan man ju förstå, men i stort sett skötte vi oss. Jag tycker att grabbarna gjorde en riktigt stark kämpainsats idag, säger Jörgen Paalanen.

Bråken gav många minuter i numerära överlägen, framförallt för hemmalaget, och svegsspelarna var inte sena att utnyttja sina chanser. Bitvis riktigt fin hockey, ett klapp klapp spel som dyrkade upp Älvdalens försvar gång på gång.

– Som jag sagt tidigare, vi ska vara bland de två som går vidare till att spela om kvalplats, säger Jörgen Paalanen.

Finns det något lag som kan hota er i den här serien?

– Vi kan ju ha en dålig dag vi också. Men vi är så pass många nu att det inte borde märkas om några i truppen har det.

Sveg toppar tabellen i divsion tre västra b, laget är obesegrat i fem matcher och har målskillnaden 37:12.

Matchfakta

Sveg - Älvdalen 9-1(2-0, 3-1, 4-0)

Mål Sveg: 1-0 9-1 Mattias Bergström, 2-0 Nikolas Sturmankin, 3-0 Alexander Woxlin, 4-0, 6-1 Simon Nilsson, 5-1, 7-1 Johan Bergvall, 8-1 Tomas Proos

MålÄlvdalen: 4-1 Patrik Samuelsson

Utvisningar: Sveg 9*2, Älvdalen 8*2, 1*5. 1*20(matchststraff)

Skott: Sveg 54, Älvdalen 22

Domare: Mikael Söderholm