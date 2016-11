Återremiss för politisk omorganisation

Kommunalråden Anders Häggkvist (C) och Victor Ericsson (M) förstod redan innan måndagens kommunfullmäktige att Alliansens förslag om att ändra den politiska organisationen skulle gå till återremiss. Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade båda deklarerat tydligt att de ansåg att förslaget skulle beredas ytterligare och deras röster räckte för en återremiss.

– Det är den största politska omorganisationen sedan 1974. Vi är kritiska då samtliga partier inte har varit delaktiga. Vi vet inget om delegationsordning, ingenting om vilka beslut som ska tas var, sa oppositionsrådet Gunilla Zetterström-Bäcke (S) och yrkade på återremiss.

Även Vox Humanas två röster gick till en återremiss.

– Modellen tycker jag är riktig, men det som kommer efter är under all kritik, det är ett hafsverk. Jag kan inte se att det här blir någon besparing, det finns inga beräkningar, det kanske blir lite dyrare till och med, kommenterade Pelle Persson (VH) och valde att förorda återremiss med orden "gör om och gör rätt".

Efter votering slutade omröstningen 19-19 då Härjedalspartiet, Sverigedemokraterna och den politiske vilden Billy Anklew gick på Alliansens linje.

– Vi har nog olika uppfattning om hur det här diskuterats, vår uppfattning är att det pågått sedan 2013, vi har varit på Storhogna under tre tillfällen och diskuterat. Sedan 2015 har vi haft det här uppe i kommunstyrelse och kommunledningsutskott 18 gånger, vi har köpt konsulttjänster för 280 000 kronor, vi har haft workshops och enskilda intervjuer. Jag tycker att vi har haft all möjlighet att diskutera omorganisationen, sade kommunalrådet Anders Häggkvist (C) som tillsammans med Victor Ericsson (M) uppfattat det som att en någorulnda enighet råder kring dagens organisation och att någonting måste göras.

Kommunalråden reserverade sig mot återremissen efter omröstningen.

– Vi från politiken ger i uppdrag åt förvaltningar att effektivisera och hitta besparingar. Vi måste då också göra det vi kan för att effektivisera vår organisation och beslutsgång. Vi hade gärna, för Härjedalens befolknings skull, sett ett beslut vid fullmäktigemötet och därför reserverar vi oss mot återremissen.