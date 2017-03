Jon-Henrik och Aninia tippas som trea i Melodifestivalen

Bettingsajterna håller Wiktoria som segrare, före Nano på andra plats och Jon Henrik Fjällgren och Aninia på tredje. Enligt Aftonbladet är Wiktorias låt "As I Lay Me Down" den mest spelade på Spotify i början av veckan.

Jon Henrik Fjällgren har valt att ställa in alla intervjuer med media inför finalen på lördag, förutom de presskonferenser som hålls i SVT:s regi. Pressansvariga uppger för Expressen att han mår bra, men att han för tillfället inte klarar av att ge intervjuer på grund av sin diagnos.

Tidigare har Jon Henrik Fjällgren berättat på Instagram att han drabbats av post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. "Jag sökte till slut hjälp för jag förstod inte vad som skedde med mig. Där fick jag veta att jag har drabbats av något som heter PTSD och mitt liv har nu tagit en vändning", skrev mittådalingen.

Inför deltävling fyra, där Jon Henrik och Aninia första gången uppträdde med låten "En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)" tippade de flesta experter att artistparet skulle gå till andra chansen. Istället blev det direkt till final.

Återstår att se om "experterna" har rätt denna gång - på lördag kväll vet vi svaret.

Läs också: Jon Henrik och Aninia direkt till final

Läs också: "Det blev ett själsligt möte" - Jon Henrik om nya låten och Melodifestivalen 2017

Läs också: Jon Henrik Fjällgren om Melodifestivalen, tystnad och en vänskap starkare än livet (från 2015)