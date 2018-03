ÖFK vidare till kvartsfinal i Svenska cupen efter 3–0 mot Kalmar

Östersunds FK visade direkt hur viktig gruppspelsfinalen mot Kalmar var för dem. Kalmar kom knappt över på ÖFK:s planhalva inledningsvid och ÖFK höll tålmodigt i bollen. Kapten Nouri visade vägen för sitt lag i spelet mot kvartsfinalspel. Nouri visade lugn och hade mycket boll, fördelade den från kant till kant. Både Hosam Aiesh och Ken Sema fick många bollar från Tekie och Nouri. Sema var dock hårt uppvaktad och näst intill punktmarkerad på vänsterkanten inledningsvis.

Första målet kom efter att Jamie Hopcutt blivit fälld i straffområdet och därmed framkallat en straffspark som Brwa Nouri säkert slog in. Bara tre minuter senare var Sema framme med bollen på högerkanten och serverade till Saman Ghoddos som avslutade direkt med ett pressat skott i mål.

Resten av första halvlek kontrollerade ÖFK och kunde ta det ganska lugnt med sin betryggande ledning.

Kalmar försökte komma ut och skapa press i början av andra men när ÖFK snodde tillbaka bollen så kom matchbilden att handla mest om ÖFK återigen. De fick några chanser inledningsvis som inte riktigt nådde förbi Hägg Johansson i Kalmarmålet.

KFF spelade sig mer och mer in på ÖFK:s planhalva och var flera gånger inne och irriterade ÖFK:s försvar och lät publiken hålla andan fler än en gång.

Dino Islamovic byttes in byttes in i 69:e minuten och mindre än tio minuter senare gjorde han ÖFK:s tredje mål genom att placera den efter marken i bortre hörnet. Riktigt snyggt mål och viktigt för Islamovic som försöker slå sig in mer och mer i Östersunds FK:s stjärntäta offensiv.

Förutom Islamovic så byttes även Ronald Mukiibi och Frank Arhin in. 19-årige bolltrollaren Arhin som ÖFK-fansen längtar efter att få se mer av. Kanske är det 2018 som han får sitt genombrott, i matchen mot Kalmar var han bara inne sista tio minuterna och han inte ha speciellt mycket show. Han fick till ett grymt skott i 90:e minuten som KFF-keepern blockade.

3–0 höll sig till slutsignal och ÖFK är därmed vidare till kvartsfinal i Svenska cupen.

Östersunds FK - Kalmar FF 3–0 (2–0)

Målen: 1–0 (26) Brwa Nouri, 2–0 (29) Saman Ghoddos, 3–0 (77) Dino Islamovic.

Publik: 1729