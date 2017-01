ÖDFF värvar amerikansk mittback och sex spelare från Ope IF

Läs också: Lagkaptenen lämnar – kan hamna hos seriekonkurrent: "Känner att jag vill komma härifrån"

Östersunds DFF presenterade sent under onsdagskvällen nyheten om att den amerikanska mittbacken Taylor Leach, som senast representerade Sunnanå, är klar för klubben. I samma text meddelades att Sandra Nilsson, Åse Perman, Lisa Landin, Jenny Hillmo, Filippa Ehn och Emilia Starkman från Ope IF valt att representera ÖDFF under säsongen 2017.

Sporten söker representanter för ÖDFF och Ope IF för kommentarer.

