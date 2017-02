Beskedet: IFK Östersund ersätter Ope i division 1

Förra säsongen slutade med en andraplats i division 2 för IFK Östersund efter just Ope och klubben missade därmed avancemang uppåt i seriesystemet.

Men efter att Ope dragit sig ur division 1 Norrland fanns en lucka, och IFK Östersund erbjöds platsen i måndags.

Efter några dagars betänketid och grubblande över framtiden kom Östersundsklubben fram till beslutet att tacka ja till erbjudandet och de ersätter därmed Ope.

"Vi har under veckan haft möten med både spelare, ledare, sektioner och styrelse. Vi har försökt att väga in alla parametrar och trots att detta sätter oss i en tuff ekonomisk sits där vi verkligen måste jobba för att få in större intäkter och förlita oss på att näringslivet hjälper till, så har vi idag tagit beslutet att ge våra IFK-tjejer chansen och vi har tackat ja till spel i division 1" skriver klubben på sin hemsida.

Men det var inte bara för att själva avancera i seriesystemet som beslutet att fylla vakansen som IFK tog beslutet att tacka ja. De vill även se till att jämtlandsfotbollen mår så bra som möjligt.

"Det känns som föreningen tagit rätt beslut för dem och vi tror också att damfotbollen och Jämtland behöver ett lag i division 1. Vi har så många talangfulla spelare runt om i länet och det känns angeläget och viktigt att vi har jämtländska lag på alla nivåer. Tjejerna behöver någonstans att utvecklas oavsett vilken nivå de är på och då behöver vi lag i alla divisioner i Jämtland" skriver IFK Östersund.