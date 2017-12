Uppgifter: ÖFK jagar allsvensk stjärna – som Bachirous framtida ersättare

Robert Gojani har i många år varit en nyckelspelare i Jönköpings Södra. Men nu är Superettan åter vardag för Smålandsklubben. Så, blir den det även för Gojani?

Klart är att intresset är stort.

– Vi är väl medvetna om det finns intresse för Robert från många klubbar. Däremot kommenterar jag inte eventuella konkreta förfrågningar eller inledda förhandlingar, säger klubbens ordförande Mats Tidstrand till Sportbladet.

Hans agent bekräftar för tidningen att de "ser över hans situation".

Så då är följdfrågan i pusslet: Var hamnar han?

I Silly Season-tider kommer spekulationerna förstås flyta, men enligt uppgifter som Sportbladet benämner som trovärdiga, så visar ÖFK ett seriöst intresse.

Han skulle i så fall ersätta Fouad Bachirou, som glänst i det stora skyltfönster som ÖFK är just nu. Bachirou ryktades under veckan vara intressant för Malmö FF (även det enligt Sportbladets uppgifter), vilket avfärdades av Daniel Kindberg. Däremot skulle han kunna bli såld i ett sommarfönster och i så fall, skriver Sportbladet, har klubben god tid på sig att skola in Gojani i ÖFK.

Daniel Kindberg svarar tidningen i ett sms, på frågan om intresset:

"Nja, inte nu!".

Gojani gjorde tre mål på 24 starter för J-Södra den gångna säsongen.

