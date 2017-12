Trots otroliga bedriften – BBC-experten tror inte storklubbar vill ha Potter: "För stor risk"

Malmös sportchef Daniel Andersson ångrade att de inte gick vidare med Graham Potter som tränarnamn. Orsaken var att han inte ansågs redo.

I stället är han kvar i Östersund, på en osannolik resa, med avancemang från Europa League-gruppspelet.

Efter lottningen mot Arsenal i 16-delsfinalen ställs han nu mot ett lag från hemlandet. Det blir en chans till någon slags revansch gentemot fotbollen i hemlandet.

Phil McNulty, BBC:s chefsskribent om fotboll, tror inte att toppklubbarna kommer dra i honom trots det här. Däremot tror han att intresset är större för Potter än för spelarna.

– Självklart är det ett bra tillfälle för flera spelare i Östersund att göra sig ett namn bland engelska klubbar. Det finns alla sådana chanser med en bra prestation på Emirates, men jag tror att engelsmännen har störst fokus på Graham Potter, säger han till SVT.

Men han tror inte att det är toppklubbar som är intresserade. Trots att Potter är den ende engelske tränaren som är kvar i Europaspelet.

– Jag skulle vilja säga att just nu är det klubbar på nedre halvan av The Championship och League One som kan vara intresserade av Potter. Kanske även toppklubbar i Championship, beroende på hans prestation mot Arsenal. För tidigt för Premier League skulle jag vilja säga. För stor risk. Titta på hur exempelvis Everton, Crystal Palace, West Browich och West Ham gjorde när de hade problem, de anlitade erfarna tränare, säger han till SVT.

Vi får väl se om de likt Malmö i så fall får ångrar sig i slutändan.

