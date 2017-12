ÖFK-stjärna tillägnar målet till sin vän: "Han är stark nog att ta sig igenom sin svåra sjukdom"

Papagiannopoulos blev nyligen uttagen till det svenska landslagets januariturné och firade det med att ge Östersund ledningen i Europa League-mötet med Hertha Berlin i torsdags. En match som slutade 1–1.

Nu berättar försvarsstjärnan om sina känslor efter målet.

Jubel och lycka förstås. Men tankarna gick samtidigt till vännen Daniel Sundgren – en av allsvenskans bästa försvarare den här säsongen som fick livshotande blodproppar i lungorna och är borta från fotbollen på obestämd tid.

– Jag vill tillägna Daniel mitt mål, säger Papagiannopoulos till osdsport.se.

– Det är otroligt vad snabbt saker och ting kan förändras. Jag tycker verkligen att man ska njuta av livet och inte ta saker för givet. Daniel är en otroligt fin människa som verkligen brinner för fotbollen. Han ger 100 procent i precis allt. Det spelar ingen roll om det är Fifa-spel på tv:n eller en riktig fotbollsmatch, fortsätter "Sotte".

Han passar också på att ge en liten, liten uppdatering om sin framtid i ÖFK.

– Just nu finns det inte mycket att säga. Jag behöver lite semester och njuta av vår fantastiska säsong. Jag vill även passa på att tacka för all den fina support som vi fått under året och framför allt på arenan i Berlin i torsdags kväll, säger Papagiannopoulos till osdsport.se.

