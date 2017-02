ÖFK:s nyförvärv hyllar Potter – och skickar en känga till gamla klubben: "Mycket old school-tänk"

I början av december blev Tom Pettersson klar för Östersunds FK.

LÄS MER: Önskespelaren på plats – Tom Pettersson klar för Östersund

Det reslige mittbacken har sedan dess kommit till rätta i klubben, och befinner sig just nu med sina nya lagkamrater på träningslägret i Salou.

För Plus-kunder: Bildextra: Så tränar ÖFK-spelarna under lägret i Salou

Och det är en Pettersson som trivs med sin nya tillvaro i ÖFK, och har anammat Graham Potters fotbollsfilosofi med kortpassningsspel och högt bollinnehav.

– Jag har längtat efter att komma till det här spelet. Spela fotboll längs med marken, med ett stort bollinnehav, inte stressa fram chanspassningar utan metodiskt komma förbi motståndarens lagdelar genom att flytta bollen, säger Pettersson till Sportbladet och fortsätter:

– Man måste ha spelarna som passar för det. Det gör det verkligen i den här klubben. Det finns skickliga spelare i alla lag, men många lag föredrar en annan fotboll. Det är ett val man gör också.

LÄS MER: Följer med sambon till ÖFK – då får hon ledarroll av Potter: "Vill inte kategoriseras efter kön"

Pettersson, som aldrig riktigt etablerade sig i startelvan i förra klubben IFK Göteborg – där han ofta också användes i fel position – har under försäsongen haft en större roll i ÖFK. Och trots att det är försäsong, där de flesta lag tränar under stenhårda fyspass menar 26-åringen att arbetssättet i hans nya klubb är framtidens sätt att träna.

– Det är mycket old school-tänk i andra lag om man jämför med Östersund. Under försäsongen med ÖFK har vi som mål att man alltid ska känna sig pigg och fräsch när man går ut på fotbollsplanen. Det har jag aldrig upplevt i mina tidigare klubbar. Det har varit naturligt att man är seg och trött av all träning. På gymmet är det mycket stärka upp bål, leder, knän, fötter med band i stället för träning med tunga vikter, säger Pettersson.

Sportbladet: Hur har du lärt dig Östersunds sätt att spela fotboll under den månad du varit i klubben?

– Genom att spela fotboll under träningarna och vid teoripass, även om vi inte har haft så många hittills. Graham Potter visar klipp av situationer som laget löst bra eller dåligt. Han går igenom hur och varför vi ska flytta på oss och vi diskuterar i smågrupper vad vi tycker är bästa lösningen. Vi redovisar för varandra och har en diskussion. Det är väldigt öppet.