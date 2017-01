ÖFK hundraprocentiga – stabil laginsats gav Östersund årets andra seger

För Plus-kunder: LIVE: Se ÖFK:s träningsmatch mot Levanger här

– Vi ska göra fel i dag, sa Levangers tränare Magnus Powelli Sportens livesändning inför matchen.

Något sådant såg man inte prov på i matchen mellan det norska andradivisionslaget och Östersunds FK i Abrahallen norr om Trondheim.

För även om de första tio minuterna i matchen inte bjöd på något vidare skönspel – så där som det ofta kan se ut tidigt på försäsongen – var det något överraskande Levanger som förde det mesta av spelet.

Levanger var också de som skapade matchens första riktigtfarliga målchans, när de snappade upp bollen i offensivt straffområde den i 12:e minuten. Men inlånade målvakten från IFK Östersund, Andrew Mills, presenterade sig ordentligt för publiken när han stod för en fin benparad.

I intervjun inför matchen uttryckte Powell – som är från Sverige men har bott i Norge de senaste 17 åren – även beundran för ÖFK och sättet laget spelar.

– Vi möter ett klasslag, jag njuter av att se Östersund spela och jag var där och tittade på dem sex gånger ifjol. Man blir stolt som norrlänning av att se dem, sa han.

LÄS MER: Så startar ÖFK mot Levanger – se hela elvan här

Och halvvägs in i första halvleken visade ÖFK prov på just det. Jämtarna greppade taget om matchen och var spelförande lag. Framför allt på högerkanten, med Hosam Aiesh och Ken Sema i spetsen, var där Östersund byggde sitt offensiva spel.

I den 33:e minuten fick ÖFK sin första hörna. Curtis Edward nådde högst, och bollen tog i ribban. Men domaren hade redan blåst. Edwards var för hård i närkampen med Levangers målvakt Ola Rygg och det hela resulterade i stället i frispark till Levanger.

ÖFK fortsatte att vara spelförande lag, och i den 39:e minuten kom också utdelning. Fouad Bachirou snodde åt sig bollen strax utanför Levangers straffområde, skottfintade bort både en och två försvarare innan han spelade fram till en fristående Edwards,som stod mitt i straffområdet. Edwards klev kyligt fram och placerade bollen under Rygg och in i nätmaskorna. 1–0 till ÖFK.

LÄS MER: Nyförvärven imponerade – ÖFK tog stabil vinst i första träningsmatchen

Resultatet stod sig in i halvtid, men det hade likväl kunnat stå 2–0 till ÖFK när Edwards gjorde sitt andra mål för dagen, även om han den gången blev avblåst för offside.

Den andra halvleken började som den första slutade. ÖFK var spelförande lag, men kunde inte skapa några klara målchanser. Första riktiga chansen i halvleken – för något lag – kom knappa 20 minuter in när Ken Sema dribblade sig förbi försvarare på sin högerkant. Med ett lågt, hårt inlägg mer eller mindre friställde han Gabriel Somi, som dock sköt utanför.

Strax därefter, i den 65:eminuten, drog nyförvärvet från Helsingborg, Darijan Bojanic på sig matchens första gula kort när han använde några mindre väl valda ord i diskussion med domaren.

För Plus-kunder: Gefle IF-målvakten om ryktena: "Det går inte att hymla med att man vill spela på högsta nivå"

Bojanic kom in i matchprotokollet ytterligare en gång. I den 76:e minuten genomförde ÖFK-coachen Graham Potter sitt första byte i matchen. Bojanic ut, och in kom Sebastian Lundbäck.

Tre minuter senare valde Potter återigen att kasta om i laget. Bachirou lämnade planen och trotjänaren Bobo Sollander klev in på plan. Sollander tog platsen centralt i anfallet och i stället fick Edwards ta Bachirous plats på det centrala mittfältet.

För Plus-kunder: ÖFK:s nyförvärv om besvikelsen i Blåvitt - och barndomsdrömmen som blev sann: "Jag har aldrig varit den där stora talangen"

I en tämligen chanslös andra halvlek var det när Ken Sema fick bollen som det hände något för ÖFK. En gång med ett farligt inlägg till Somi och en gång med ett inspel till Lundbäck.

Chansen som skapades av Sema var också det sista som Somi gjorde på planen, då han i den 84:e minuten blev utbytt och Andreas Englund byttes in.

I 88:e matchminuten skapade ÖFK andra halvleks bästa målchans, och återigen var det Sema som var inblandad. Nyförvärvet Johan Bertilsson hittade ut till Sema, som tagit position till vänster, och inspel kom till Bobo Sollander.

Sollander kunde också få in bollen i nätmaskorna bakom förre Gif Sundsvall-målvakten Lloyd Saxton, som Levanger bytt in i halvtid. Men Sollander stod offside, och målet dömdes bort.

För Plus-kunder: Trotjänaren Bobo hyllar ÖFK: "Bästa truppen vi haft i januari någonsin"

Under matchens sista minuter valde Potter att lufta ynglingarna Filip Englund och Niclas Gabrielsson. Ut då gick Bertilsson och Edwards.

Andra träningsmatchen för året blev också årets andra seger för ÖFK, då det inte blev fler mål i matchen än Edwards fint placerade avslut i den 39:e matchminuten, och 1–0 blev slutresultatet.

Matchfakta:

Levanger–Östersund 0–1 (0–1)

Mål: 0–1 (39) Curtis Edwards.

Varningar: Darijan Bojanic.

ÖFK:s laguppställning: (3–4–3) Andrew Mills - Dennis Widgren, Tom Pettersson, Douglas Bergqvist - Gabriel Somi (ut 84), Darijan Bojanic (ut 76), Fouad Bachirou (ut 79), Hosam Aiesh - Johan Bertilsson (ut 88), Curtis Edwards (ut 88), Ken Sema.

Ersättare: Bobo Sollander (in 79), Sebastian Lundbäck (in76), Aly Keita (mv), Andreas Englund (in 84), Filip Englund (in 88), NiclasGabrielsson (in 88).