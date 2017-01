Nyförvärven imponerade – ÖFK tog stabil vinst i första träningsmatchen

Redan i första minuten kom Ranheim till anfall och lyckades få med sig en tidig hörna på hemmaplan mot ÖFK. Ranheim hade sedan spelet de första minuterna med flera farliga situationer, och Östersund kom inte riktigt igång med sitt tillsynes vanliga, rullande passningsspel.

I de chanser där ÖFK lyckades lyfta spelet hade Ranheim ett starkt försvarsspel och ÖFK kom inte till några riktigt farliga anfall föränn man orsakade en frispark i åttonde minuten strax utanför Ranheims straffområde.

Brwa Nouri var den som tog hand om frisparken och sköt rätt över muren, men Ranheims målvakt kunde rädda vid sin högra stolpe.

ÖFK fortsatte sedan behålla pressen, men Ranheim försvarade starkt på egen planhalva.

I 16:e minuten fick sedan Ranhim en frispark snett utanför ÖFK:s straffområde, men efter bra försvarsspel av ÖFK ledde situationen till en hörna för Ranheim, som Ken Sema kunde arbeta ut till sidlinjen.

Alexander Foosnaes fick sedan matchens första varning, efter en situation nere vid mittlinjen. Då gick ÖFK till anfall, och genom nyförvärvet Johan Bertilsson kunde ÖFK ta ledningen till 1-0 i 18:e matchminuten efter inspel av Curtis Edwards.

Därefter var det flera farliga chanser från båda lagen, och i den 28:e minuten lyckades Ranheim kvittera efter en chipp fram till Simen Raaen Sandmael, som kunde toucha till bollen över ÖFK:s målvakt.

Resultatet stod sig sedan under första halvlek efter varierande spel från båda lagen.

I andra halvlek gjorde ÖFK en rad förändringar, men det var Ranheim som hade spelet de första minuterna.

Därefter tog ÖFK över, och efter ett fint anfall med en lång skärande boll genom Ranheims försvar av Gabriel Somi, lyckades nyförvärvet Ludvig Fritzson nickskarva in 2-1 i 56:e minuten.

Ranheim hade sedan flera farliga lägen, och ett mål som dömdes bort efter offside.

I den 68:e minuten fick Fritzson sedan kliva av på grund av en förmodad skada. Istället fick den unga talangen Andreas Englund, från Alsens IF kliva in. Englund som lånats in till matchen spelade under förra säsongen i division 4 och gjorde en stabil insats.

I 75:e minuten lyckades ÖFK:s Douglas Bergqvist dra på sig matchens andra varning efter en ful satsning på Ranheims Mads Reginiussen. Varningen som var kaptenens andra för matchen, innebar rött kort och utvisning.

ÖFK fick därmed avsluta matchen med en spelare mindre på planen.

Men i 82:a minuten lyckas Ken Sema dra på ett långskott från nästan halva plan, som lätt kunde segla in bakom Ranheims målvakt som befann sig en bit utanför målet.

Målet innebar 3-1 till ÖFK, och resultatet stod sig matchen ut trots att Östersundslaget fortsatte trycka på med flera farliga anfall i slutet av matchen.

