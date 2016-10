Nouri ställs mot landslagskompisen Yasin när ÖFK möter AIK: "Kul att spela mot honom"

Efter många om och men kom Östersunds FK:s innermittfältare Brwa Nouri i väg på sina första landskamper med Irak. VM-kval med bortamatch mot Japan i Tokyo och hemmamatch mot Thailand – i Teheran, Iran, stod på programmet.

– Det var ett äventyr, någonting helt nytt att få komma ut på landslagsnivå, på stora arenor och ställas mot lag som Japan där alla spelare är proffs i stora ligor i England, Tyskland och Italien. Dessutom fick jag anpassa mig till en helt ny kultur kring laget och i omklädningsrummet, så det var nyttigt på många sätt, säger Brwa Nouri.

Irak var dessutom på väg att knäcka Japan, hade 1–1 ända in i 95:e då de tappade in förlustmålet.

– Det var en helt obeskrivlig stämning på den arenan. Vi gjorde det extremt bra mot en väldigt bra nation med flera världsspelare, och stod upp bra, inte bara mot laget utan även mot de 70 000 på läktaren. Sedan får de in en andraboll på en hörna där i femte övertidsminuten, säger Brwa Nouri.

Ett extra pressat läge för Irak, som därmed inlett VM-kvalet med fyra raka förluster.

– Då kommer vi till Iran och spelar ut Thailand och vinner med 4–0. Det är strongt, säger Brwa Nouri, som fått indikationer från förbundskaptenen att han tagits med för att spela, men blev kvar på bänken i båda matcherna.

– Jag var helt ny, kunde inte språket, ett nytt sätt att spela och när hela landet är satt under press på grund av förlusterna innan så kände tränaren att det var orättvist att spela mig. Så jag åkte dit med förväntningar att få spela, men köpte hans resonemang ändå, säger Brwa Nouri.

Det är dessutom många matcher kvar i VM-kvalet och Brwa Nouri räknar med att få speltid även i irakiska landslaget.

– Tränaren har en plan för mig att jag ska komma in steg för steg och när jag lärt känna systemet och alla spelarna bättre så ser han mig spela den rollen på mittfältet som jag har i ÖFK.

En spelare som han lärde känna lite extra under resan med irakiska landslaget var Amhed Yasin. Kantspelare till höger, till vardags i allsvenska AIK.

– Vi kom nära varandra, hängde hela tiden dag in och dag ut under de tio–tolv dagarna och delade rum. Så det är kärlek till honom och ska bli kul att spela mot honom. Han imponerade på mig, säger Brwa Nouri och slänger in en liten brasklapp om mötet:

– Om han, och jag, får spela på söndag förstås.

AIK borta, på nationalarenan i Solna, är en speciell match, på många sätt.

– Kul att möta ett bra lag som kämpar om SM-guldet och på en så stor arena, med den atmosfären. Det är sådana matcher man extra mycket vill spela och att få mäta sig mot de bra erkända lagen, det är inspirerande, säger Brwa Nouri som längtar till söndag och att få spela match igen:

– Man är riktigt spelsugen efter att bara ha tränat och suttit på bänken. Och det blir ju inte sämre av att det är mot AIK på Friends Arena.